N-VA-voorzitter Bart De Wever pleit voor een Vlaams front tegen de PS, maar CD&V en Open VLD willen niet weten van zo'n oorlogstaal. PS-voorzitter Paul Magnette is niet onder de indruk. 'Wij willen geen fronten bouwen, wij willen bruggen bouwen.'

PS-voorzitter Paul Magnette is de kop van Jut nadat hij vlak voor het weekend de definitieve doodsteek uitdeelde aan een federale regering met zowel PS als N-VA.

N-VA hield zich het afgelopen weekend op de vlakte, maar bij aanvang van het N-VA-partijbureau in Brussel riep N-VA-voorzitter Bart De Wever de Vlaamse partijen op om 'niet te plooien voor de oekazes van de PS en een Vlaams front te vormen'.

De PS heeft volgens hem een dictaat uitgevaardigd dat de regering een minderheid moet hebben aan Vlaamse kant en een links beleid moet voeren, maar Vlaanderen kan gevraagd worden om de rekeningen te blijven betalen, klonk het.

Hij wees erop dat Open VLD al in december 'geplooid' was en dat de druk op CD&V 'extreem groot' zal worden om ook te plooien. 'Ik lanceer een oproep om dat niet te doen', zei De Wever die erop wees dat een linkse regering niet hetgeen is wat de Vlaamse kiezer gewild heeft. 'Het is dan ook onverantwoord om in een linkse regering te stappen', luidde het.

Voor hem zou het 'moeilijk te begrijpen' zijn dat Open VLD en CD&V zouden 'verloochenen wat ze in het Vlaams regeerakkoord hebben afgesproken'.

Vivaldi, verkiezingen of noodregering?

De N-VA-voorzitter tast in het duister hoe het nu verder moet. De PS en de N-VA waren noodwendig voor de vorming van een federale regering, maar de PS heeft een cordon sanitaire opgetrokken rond de N-VA, zei hij. Aangezien een regering zonder de PS 'onmogelijk' is, blijven enkel Vivaldi (een regering van socialisten, liberalen en groenen, als dan niet aangevuld met CD&V of CDH en DéFI) of verkiezingen over, klonk het.

'Verkiezingen zijn niet langer uit te sluiten, maar het is niet wat ik wil', zei De Wever. Als de Zweedse partijen - Open VLD en CD&V - standhouden, zou de PS volgens hem nog van gedacht kunnen veranderen. 'Want een linkse regering staat haaks op wat de Vlaamse kiezer wil. De gevolgen van dergelijk beleid zouden erg nefast zijn', waarschuwde hij.

De Wever ziet ook weinig heil in een noodregering. 'Ik weet niet wat een noodregering is. Als die de meerderheid in de Kamer krijgt, is het een gewone regering.' Bovendien zou zo'n noodregering een meerderheid moeten zoeken voor de nodige begrotingsmaatregelen. Als de ontslagnemende regering steun zou vinden bij socialisten en groenen, dat zitten we bij Vivaldi, verklaarde De Wever.

'Het federalisme is aan de doodstrijd bezig', maar de PS en de andere Franstalige partijen willen dat niet onder ogen zien, stelde Bart De Wever. Bij de Franstalige kopstukken is dat besef er wel, maar ze durven het niet toe te geven, vervolgde hij. Tijdens de onderhandelingen was volgens hem ook aan Franstalige kant het besef er dat er een communautair akkoord nodig was. 'Er lag een schema op tafel, maar over de manier waarop of wanneer was er nog geen overeenstemming.'

CD&V-voorzitter Joachim Coens ziet geen heil in 'fronten' en 'oorlogstaal'

'Ondanks de taal van de PS en ondanks dat de ontgoocheling bij ons groot is, praat ik liever niet in termen van fronten of oorlogstaal', stelde CD&V voorzitter Joachim Coens na afloop van het partijbureau. 'Wij hebben het beste gegeven om te zoeken naar een stabiele meerderheid met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens. Wat ons betreft, zijn wij niet meer aan zet'.

Betekent het einde van paars-geel dat CD&V overstag zal gaan voor een zogenaamde Vivaldi-coalitie, zonder meerderheid aan Vlaamse kant? 'Wij stellen geen veto's, maar wij hebben wel de stellige overtuiging dat voor een volwaardige regering met een volwaardig programma, een meerderheid een belangrijke voorwaarde is', reageert Coens.

Ook Kamerfractieleider Servais Verherstraeten benadrukt dat zijn partij een regering met een meerderheid aan beide kanten van de taalgrens blijft voorstaan. Verherstraeten vindt overigens dat nieuwe verkiezingen geen oplossing in zicht zullen brengen. 'Maar hoe meer politici het woord verkiezingen uitspreken, hoe dichter die komen.'

Voormalig minister Eric Van Rompuy formuleert het iets stelliger: 'Moeten we nog honderd keer zeggen dat Vivaldi voor ons uitgesloten is?', stelde hij. Van Rompuy is het 'beu' dat met de beschuldigende vinger naar zijn partij wordt gewezen. 'Wij moeten kiezen tussen de partij en het land. Maar moet de PS dat niet doen? Moet Open VLD dat niet doen? Moet N-VA dat niet doen?', aldus Van Rompuy. 'Wij hebben 12 op 150 zetels, wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen.'

De christendemocratische voorzitter benadrukt dat ons land voor grote uitdagingen staat. Die spelen zowel op budgettair, als op sociaal-economisch en klimaatvlak. 'Aan Franstalige zijde moet men er bij stilstaan dat als ze een Nederlandstalige meerderheid blijven onmogelijk maken, er een groot probleem is', waarschuwde Coens.

De manier waarop de koninklijke opdracht van Koen Geens vrijdag tot een einde kwam, laat bij CD&V een bittere nasmaak. Ex-minister Etienne Schouppe vond dat PS-voorzitter Paul Magnette - "meneer Njet" - zijn partij als een dweil heeft gebruikt en gelooft dat dit 'gevolgen zal hebben'.

Open VLD: 'Wij kiezen voor samenwerking'

Ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten houdt niet van het taalgebruik van Bart De Wever. 'Front vormen is oorlogstaal. Daar doet Open Vld niet aan mee', tweet ze. 'Wij kiezen voor samenwerking. Niet tegen de anderen, maar voor een beter België in alliantie samen met MR.'

De Vlaamse liberalen hekelen wel de handelswijze van de PS. De CD&V is 'gebruuskeerd', zei Open VLD-Kamerfractieleider Egbert Lachaert op de RTBF. 'Ze zal overtuigd moeten worden om opnieuw aan tafel te gaan zitten', klonk het.

Front vormen is oorlogstaal. Daar doet @openvld niet aan mee. Wij kiezen voor samenwerking. Niet tegen de anderen maar voor een beter België in alliantie samen met @MR_officiel @GLBouchez — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) February 17, 2020

PS: 'We zijn altijd constructief geweest om oplossingen voor de uitdagingen in dit land te vinden'

De oproep van De Wever verrast PS-voorzitter Paul Magnette niet. 'We weten dat de N-VA met haar houding de Belgen wil verdelen, maar we zullen ons niet laten meeslepen op die helling. Wij willen geen fronten bouwen, wij willen bruggen bouwen.'

Magnette verzekert dat de PS constructief wil blijven in de federale regeringsvorming, ook nu de paars-gele piste dood en begraven is. 'We willen oplossingen voor de uitdagingen in dit land, vooral voor de sociale uitdagingen', zei hij. 'Daar zullen we ons voor blijven inzetten.'

Wat het institutionele betreft, bleef Magnette veeleer op de vlakte. 'We kunnen erkennen dat België niet goed functioneert. Maar op dit moment is er geen verklaring tot herziening van de grondwet, noch een tweederdemeerderheid die een staatshervorming zou toelaten.'

Op dit moment gaat het om een 'theoretische kwestie', aldus Magnette. Zijn partijgenoot en voormalig Brussels minister-president Charles Picqué had voor aanvang van het partijbureau nog gezegd dat de Franstaligen zich moeten opmaken voor een nieuwe institutionele ronde, maar voor de PS-voorzitter is dat eerder een werf voor de lange termijn. 'Tegen 2024 zullen we moeten nadenken over hoe we België efficiënter kunnen maken', klonk het.

Later op de dag begint de koning met zijn consultaties. Om 15.00 uur bijt Maxime Prévot (CDH) de spits af. Een uur later is het de beurt aan Groen-voorzitster Meyrem Almaci en om 17.00 uur volgt De Wever.

PVDA organiseert op 1 maart 'mars voor een andere politiek' in Brussel

De PVDA wil overigens ook betrokken worden in de formatie. 'De politieke crisis duurt 266 dagen, en het is 266 dagen dat de PVDA uitgesloten wordt', zegt voorzitter Peter Mertens.

Volgens de PVDA wordt ze niet opnieuw uitgenodigd bij de koning en dat 'op aandringen van de voorzitters van de tien traditionele partijen', dixit voorzitter Peter Mertens.

Een 'laag politiek spelletje', vindt hij. 'Daarmee worden meer dan een half miljoen kiezers uit alle drie de regio's van het land genegeerd. En daarmee wordt vooral ook het krachtige sociale signaal van de verkiezingen genegeerd. Zo kan het niet langer.'

Om die boodschap kracht bij te zetten organiseren de marxisten een 'mars voor een andere politiek', op 1 maart in Brussel. 'Als men niet wil luisteren naar de gewone man en vrouw, dan moeten we nog duidelijker spreken.'

