Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken blijft aandringen op regeringsdeelname in Vlaanderen. Dat laat hij donderdagavond weten na afloop van een onderhoud met Vlaams formateur en N-VA-voorzitter Bart De Wever. 'Vlaams Belang en N-VA horen samen in een coalitie met een derde partner als we het signaal van de kiezer niet willen negeren', verklaart Van Grieken aan Belga.

De onderhandelaars voor Vlaams Belang waren donderdagavond uitgenodigd door Vlaams formateur Bart De Wever. De N-VA-voorzitter had begin juli de pauzeknop ingedrukt, om de ontwikkelingen op federaal niveau af te wachten, maar begin deze week zou hij dan toch voldoende signalen gekregen hebben om de gesprekken voor Vlaanderen opnieuw op te starten. 'Wij hebben de stand van zaken opgemaakt en nogmaals ons standpunt herhaald dat N-VA en het Vlaams Belang samen in een regering moeten als men het signaal van de kiezer wil honoreren. Dat signaal moet zichtbaar zijn in de coalitie', zei Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken na afloop van het overleg met De Wever, dat zowat anderhalf uur heeft geduurd. Op voorhand gonsde het van de geruchten dat De Wever de extreemrechtse partij zou lossen, maar over eventuele verklaringen van de N-VA-voorzitter wil Van Grieken niets kwijt. Hij legt de bal nu in het kamp van de formateur: 'als hij echt verandering wil, dan moet hij met ons en een derde partner in zee, wil hij meer van hetzelfde, dan moet hij andere partners kiezen.' Eenzelfde geluid bij Vlaams parlementslid Chris Janssens, die mee onderhandelt voor Vlaams Belang. 'Wij hebben aangedrongen om elkaar niet te lossen. De bal ligt nu in het kamp van Bart De Wever: zet hij het signaal van de kiezer om in regeringsbeleid en kiest hij voor verandering, of kiest hij voor voortzetting van het beleid dat de kiezer heeft afgestraft?' N-VA heeft voorlopig nog niet gecommuniceerd over de ontmoeting met de Vlaams Belang-kopstukken.