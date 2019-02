Lezing Theo Francken (N-VA) in Verviers geannuleerd wegens protesten

Volgens mediaberichten waar ook Francken over tweette, verzamelden zich in de late namiddag al meer dan honderd mensen om te manifesteren tegen de lezing van de voormalig staatssecretaris. Hij had eerder al gewag gemaakt van 'veel ophef en dreigementen vanwege extreemlinks' en vanwege de socialistische vakbond FGTB.

Omstreeks 20.30 uur meldde Francken dat de sitatie ter plaatse 'uit de hand gelopen' was. 'Auto aangevallen door extreemlinks tuig. Politie kan mijn veiligheid niet veranderen (sic). PS burgemeester staat gewoon lekker mee te betogen. Lezing geannuleerd.' De burgemeester van Verviers is Muriel Targnion. Volgens Francken is er sprake van 'hallucinante enggeestigheid'. 'Democratie?', vraagt hij zich af.