Let's Go Urban (LGU), het Antwerpse jongerenproject van Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi, staat nu echt op de rand van het faillissement.

De door de ondernemingsrechtbank aangeduide voorlopig bewindvoerder, Annemie Moens, heeft officieel het faillissement van de vzw aangevraagd. De rechtbank zal weldra beslissen of ze de aanvraag goedkeurt.

Het mandaat van Moens werd eind april voor drie weken verlengd en de voorlopig bewindvoerder moest binnen die termijn op basis van haar eigen onderzoek beslissen of LGU nog een toekomst heeft. Dat is volgens Moens dus niet het geval. "De stad Antwerpen heeft de erkenning voor de vzw om aan jeugdwerking te doen ingetrokken en stelt geen werkingsmiddelen meer ter beschikking", zegt Moens. "Bovendien is de concessie voor het gebouw (het Urban Center, red.) ingetrokken, waardoor het moet worden ontruimd en er dus geen werkruimte meer is voor de vzw. Tot slot verwacht ik nog de nodige schadeclaims in verband met het vermoedelijk - ik ben geen rechter - niet correct gebruik van middelen."

Op donderdag 27 mei buigt de ondernemingsrechtbank in Antwerpen zich over de zaak. Andere bestuursleden kunnen zich mogelijk nog mengen in de procedure, stelt Moens.

De door de ondernemingsrechtbank aangeduide voorlopig bewindvoerder, Annemie Moens, heeft officieel het faillissement van de vzw aangevraagd. De rechtbank zal weldra beslissen of ze de aanvraag goedkeurt.Het mandaat van Moens werd eind april voor drie weken verlengd en de voorlopig bewindvoerder moest binnen die termijn op basis van haar eigen onderzoek beslissen of LGU nog een toekomst heeft. Dat is volgens Moens dus niet het geval. "De stad Antwerpen heeft de erkenning voor de vzw om aan jeugdwerking te doen ingetrokken en stelt geen werkingsmiddelen meer ter beschikking", zegt Moens. "Bovendien is de concessie voor het gebouw (het Urban Center, red.) ingetrokken, waardoor het moet worden ontruimd en er dus geen werkruimte meer is voor de vzw. Tot slot verwacht ik nog de nodige schadeclaims in verband met het vermoedelijk - ik ben geen rechter - niet correct gebruik van middelen." Op donderdag 27 mei buigt de ondernemingsrechtbank in Antwerpen zich over de zaak. Andere bestuursleden kunnen zich mogelijk nog mengen in de procedure, stelt Moens.