Schoolsluitingen, de herinvoering van de bubbel en indoorevenementen: welke maatregelen zijn er genomen op het Overlegcomité? Volg het hier rechtstreeks via onze livestream.

Vrijdagvoormiddag kwam het Overlegcomité voor de derde keer op drie weken tijd bij elkaar. Op de agenda stonden alweer bijkomende maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus en de overbelasting van de zorg. De politici bogen zich onder meer over indoorevenementen, schoolsluitingen, de horeca en beperkte bubbels. Volgens persagentschap Belga wordt de kerstvakantie in het kleuter- en lager onderwijs tot 3 weken verlengd. Hieronder kunt u de persconferentie na afloop van het Overlegcomité volgen. Die werd verwacht omstreeks 13 uur, maar de regering laat weten dat die is uitgesteld naar 14.45 uur.

