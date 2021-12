De topman van BioNTech, Ugur Sahin, pleit voor een snellere uitrol van de boostervaccins, maar de vraag is of één boostershot genoeg zal zijn.

Terwijl de topman van farmabedrijf Moderna, Stéphane Bancel, deze week nog waarschuwde dat het onwaarschijnlijk is dat de huidige coronavaccins even effectief zullen zijn tegen de nieuwe omikronvariant, reageert BioNTech-oprichter Ugur Sahin, die het Pfizer-vaccin ontwikkelde, eerder optimistisch.

'Persoonlijk ben ik niet bang voor de situatie. We hadden een dergelijke variant verwacht', zegt hij in een interview aan The Economist. 'Mochten de opgebouwde antilichamen, die de rechtstreekse verdediging van het immuunsysteem zijn, minder effectief blijken tegen de omikronvariant, dan is er nog altijd de tweede lijn van de immuniteit, namelijk de T-cellen', stelt Sahin gerust. T-cellen vallen geïnfecteerde lichaamscellen aan om de vermenigvuldiging van het virus tegen te houden.

Over het feit of de omikronvariant de gevaccineerde bevolking al dan niet zieker zal maken, kan Ugur Sahin niet alle bezorgdheden wegnemen, maar zijn 'wetenschappelijke verwachting' is dat de boosters ervoor zullen zorgen dat mensen slechts milde symptomen zullen vertonen. Sahin benadrukt dan ook het belang van de boosters. De grote vraag is echter of één boostershot wel genoeg zal zijn.

Bijgewerkt vaccin

BioNTech liet op 26 november weten dat het bedrijf de nieuwe variant gedurende twee weken zal bestuderen vooraleer te beslissen of er een bijgewerkt vaccin moet komen voor omikron.

De omikronvariant suggereert dat mensen regelmatig opnieuw gevaccineerd zullen moeten worden.

Volgens Sahin is er geen enkele reden om aan te nemen dat het virus in de toekomst niet verder zal muteren. Het zou dus best kunnen dat de vaccins voortdurend zullen moeten worden aangepast zoals met het griepvaccin. De omikronvariant suggereert dat mensen regelmatig opnieuw gevaccineerd zullen moeten worden.

Momenteel lopen klinische tests voor bijgewerkte vaccins voor eerdere varianten om het principe te installeren dat er niet steeds uitgebreide onderzoeken nodig zijn voor elk bijgewerkt vaccin. Maar dan nog zullen de geüpdatete vaccins ten vroegste in maart of april verkrijgbaar zijn. Tegen dan zal het hoogtepunt van de vierde golf al voorbij zijn.

Binnenkort wordt in de Duitse Bondsdag over een algemene vaccinatieplicht gestemd. Sahin wil zich daarover niet uitspreken, maar hij waarschuwt dat covid-19 nog een lange tijd aanwezig zal zijn en dat er meer varianten dan letters in het Griekse alfabet zullen zijn. En die nieuwe varianten zullen niet noodzakelijk minder ziekmakend zijn.

© The Economist

