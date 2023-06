Lahbib biedt excuses aan na afgifte visa Iraanse delegatie

Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) heeft in de Kamercommissie Buitenlandse Betrekkingen haar excuses aangeboden voor de manier waarop ze gehandeld heeft in de afgifte van visa voor een delegatie van veertien Iraniërs.

Lahbib moest zich maandagavond in de Kamer voor een derde keer verdedigen voor de aflevering van visa voor een delegatie Iraniërs, onder wie de burgemeester van Teheran, die daardoor eerder deze maand een burgemeesterstop in Brussel kon bijwonen.

De minister was het vertrouwen van de linkse coalitiepartners en CD&V kwijtgeraakt nadat ze de verantwoordelijkheid eerst volledig had afgeschoven op Brussels staatssecretaris Pascal Smet en zich – nadat was gebleken dat zijzelf en het kabinet van premier Alexander De Croo meer betrokken waren dan aanvankelijk gedacht en ze zich op zijn minst onvolledig had uitgedrukt in het parlement – niet verontschuldigde.

Dat laatste deed ze maandag wel, meermaals zelfs, al spitsten de excuses zich voornamelijk toe op de misgelopen communicatie en de perceptie van onveiligheid die de afgifte van de visa met zich meebracht. ‘Ik begrijp dat ik mij anders had moeten uitdrukken’ en ‘betreur dat bepaalden zich geïntimideerd of in gevaar gebracht voelden door de aanwezigheid van de Iraanse delegatie (in Brussel, red.)’, klonk het. ‘Politieke beslissingen moeten rekening houden met de realiteit, ook zoals die wordt aangevoeld. Mijn excuses als ik daar onvoldoende rekening mee heb gehouden.’

Vervolgens probeerde Lahbib de blijvende onduidelijkheid in het dossier op te helderen aan de hand van een tijdslijn van de gebeurtenissen. Ze herhaalde daarbij dat de hele affaire niet was gebeurd als staatssecretaris Smet de Iraniërs niet had uitgenodigd en kwam terug op het OCAD-advies, waarvan ze eerst had laten uitschijnen dat dat afgeleverd was vooraleer de visa werden afgeleverd, wat naderhand niet zo bleek.

Ze excuseerde zich voor de ‘verwarring’, maar stelde dat ze aanvankelijk verwees naar een eerder advies over een mogelijke dreiging ten aanzien van de burgemeester van Iran, en niet over de afgifte van visa. Daarna sprak het OCAD zich nog uit over het evenement an sich, ‘maar dat behoort niet tot de nodige stappen om een visum te krijgen’, aldus Lahbib.

Lahbib legde de focus in plaats daarvan op de rol van de Staatsveiligheid, die meermaals om advies is gevraagd en volgens de minister bevestigde dat er ‘geen concrete elementen van terreurdreiging, spionage of inmenging voor ons land’ waren. De burgemeester van Teheran was dan wel gekend door de diensten, maar ‘dat betekent alleen dat hij is opgenomen in documentatie, niet dat er sprake is van een dreiging voor de nationale veiligheid’.

Naast Staatsveiligheid is ook de Dienst Vreemdelingenzaken betrokken, gaf ze aan, ook al was dat strikt genomen niet nodig. Dat orgaan sprak voorbehoud uit, bleek eerder uit mailverkeer, maar de DVZ heeft geen bevoegdheid wanneer het gaat om de visa met territoriaal beperkte geldigheid – een soort spoedprocedure – die in dit geval werden afgeleverd, aldus Lahbib.

De minister gaf aan dat de procedure rond die visa met beperkte territoriale geldigheid beter moet wanneer het gaat om onderdanen uit ‘gevoelige landen’ als Iran en Rusland. Ze wil daarvoor ook voorstellen doen aan de Nationale Veiligheidsraad.

Tegelijkertijd verdedigde Lahbib de afgifte van visa aan leden van het Iraanse regime. Ze verwees daarvoor naar de onderhandelingen met Iran over de vrijlating van enkele Europese onderdanen die op het moment van de visumaanvragen speelden. ‘We hielden rekening met een scenario waarbij Iran het doodsvonnis van gevangenen zou uitvoeren. (…) Ik had van meet af aan transparanter moeten zijn over die context, maar mijn visie blijft dat we toch met Iran moeten spreken. Door dat te doen hebben we gevangenen vrijgekregen.’

Bovendien leveren andere landen ook visa af aan Iraanse officials, zei ze met een verwijzing naar de Verenigde Naties in New York. Het is nu de vraag of de excuses van Lahbib zullen volstaan voor de coalitiepartners. In de oppositie gaf N-VA bij monde van fractieleider Peter De Roover al aan dat dat wat hen betreft alvast niet zo is. ‘De excuses hadden alleen te maken met ‘mogelijke misverstanden door communicatie’, niet met gebeurde fouten. Ik denk dat er meer aan de hand is, en heb niet de indruk dat dat besef bij u vandaag is doorgedrongen.’