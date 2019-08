Klimaatactiviste Kyra Gantois stapt uit de kerngroep van Youth for Climate, de klimaatbeweging die Gantois samen met Anuna De Wever heeft opgericht.

In een lang bericht op Twitter heeft Gantois het over de oplopende spanningen en meningsverschillen tussen haar en Anuna De Wever. 'Ik ben het gewoon beu om behandeld te worden als een stuk vuil', klinkt het onder meer. Gantois wil zich wel blijven inzetten voor het klimaat.

Het is een publiek geheim dat er al langer een haar in de boter zat tussen Gantois en De Wever. In een uitgebreide boodschap op Twitter bevestigt Gantois dat er al langer wrijvingen en ruzies zijn met Anuna en dat voor haar de maat nu vol is. 'Wat niemand zag is dat ik bijna alles organiseerde achter de schermen en ik ook wel mijn ding te zeggen had en ik daar nooit de kans toe kreeg', aldus Gantois. 'De band tussen Anuna en mij werd slechter en slechter. We kregen vaak ruzie, deels omdat we beiden ook onder een enorme stress stonden.'

Volgens Gantois waren er niet alleen de oplopende spanningen met De Wever, maar werd haar ook gevraagd niet meer in de media te komen, moest ze haar wachtwoorden en accounts afgeven, werd ze niet op de hoogte gehouden, enz... 'Ik ben het gewoon beu om behandeld te worden als een stuk vuil', schrijft ze.

Gantois zegt zelf dat haar uitval geen 'persoonlijk aanval' naar Anuna is, maar in haar bericht gaat Gantois wel dieper in op de hele Pukkelpop-heisa en plaatst ze grote kanttekeningen bij het relaas van Anuna. 'Anuna zegt dat ze van niets weet en heel de nacht heeft doorgeslapen, maar ze kon wel zeggen dat het 'jongeren met een Vlaamse Vlag' waren. Ik sta achter geen enkele partij, maar iedereen die mijn Twitter zag die dag heeft gelezen dat ik het niet eens was met het feit dat die vlaggen werden weggehaald. (...) Dan kwam de frustratie over het feit dat Anuna een klacht ging indienen en het parket direct een onderzoek ging starten. En terechte vraag: een klacht indienen tegen bedreigingen die je niet gehoord of gezien hebt?'

Gantois wil zich wel blijven inzetten voor het klimaat. 'Ik ben YFC opgestart omdat ik een doel heb en dit doel staat los van mijn band met Anuna en de rest van YFC. En of ik nu in die groep zit of niet, ik ga verder om mijn doelen te bereiken binnen de klimaatkwestie en je zal me nog steeds zien verschijnen op de marsen', klinkt het.