Kwaliteit rivierwater boert achteruit in Vlaanderen

Het afgelopen jaar werd bij 28 procent van de metingen in Vlaamse rivieren de nitraatnorm overschreden. Daarmee is de doelstelling van de Vlaamse regering zelfs niet eens in zicht. Doel was om slechts 5 procent 'rode meetpunten' te hebben. De IJzer kent de slechtste waterkwaliteit, met 57 procent van de punten waar de norm niet wordt gehaald. Daarna volgen de Leie (47 procent) en de Maas (43 procent).

Langs die rivieren worden vooral groenten, aardappelen en maïs geteeld, gewassen waarbij de mest gemakkelijk wegspoelt. Een deel van de verklaring ligt bij de weersomstandigheden. De zomer van 2017 was erg droog, waardoor de mest niet goed werd opgenomen door de gewassen en de bodem. Daarna waren de maanden november en december erg regenachtig, waarna de nitraten massaal in de rivieren konden stromen.

Maar daarnaast zouden ook te veel landbouwers zich niet aan de regels houden; minister van Leefmilieu en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) heeft het over 'cowboys' die de boel belazeren. Ze werkt momenteel aan een nieuw mestactieplan.