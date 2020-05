Arne Quinze is beeldend kunstenaar. Op Canvas is hij te zien in het programma Ontoerekeningsvatbaar. Hoe is hij als mens? Om deze 19 vragen te beantwoorden, had hij 49 minuten en 16 seconden nodig.

Hoe gaat het met u? Goed. Ik ben al een paar dagen in mijn tuin aan het wroeten en dat doet deugd. Tijdens deze crisis ben ik ook non-stop creatief bezig. Maar er is toch een verschil met vroeger: toen kon ik ook verdwijnen in mijn ateliers, maar buiten werd ik opgenomen in de dynamiek van anderen, de geborgenheid. Nu is er de grote leegte. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Alleen met mijn kinderen en twee assistenten, die ook in mijn bubbel zitten. Maakt het coronavirus u bang? Ik ben vooral bang dat mensen na de quarantaine heel snel in hun oude gewoontes zullen vervallen: almaar némen van deze planeet. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Belachelijk. Mensen die zoiets beweren, zou ik wel eens willen meenemen naar Syrië. Kent u iemand die besmet is met het virus? Ja, een paar vrienden. Gelukkig niet met dodelijke afloop. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Het zijn er vijf, tussen de 6 en de 27 jaar oud, en ze gaan er allemaal anders mee om. Sommigen lopen rond met een harnas vol ontsmettingsgel, voor anderen is het eerder 'welke corona?' Doet u iets bijzonders voor uw buren? Ik woon in een oude manège die vroeger omringd was door een gemillimeterde grasmat. Enkele jaren geleden heb ik die omgeploegd en bezaaid met planten. Dat lokte eerst ruzie uit, maar na een tijdje kwam iedereen dichter bij elkaar. Tijdens deze crisis heb ik de haag weggehaald. Nu is alles open en wordt dat gevoel nog sterker. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? De voorbije weken was ik verslaafd aan Kiss Me First en The OA op Netflix. Ze gaan allebei over technologie en andere dimensies die de realiteit doen vervagen. Heel fascinerend. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Mijn bibliotheek bestaat voor het grootste deel uit kunstboeken. Van Auguste Rodin tot Cecily Brown en David Hockney: ik duik van het ene in het andere. Welke podcasts raadt u aan om de tijd te doden? Johan Op de Beeck is mijn held ( Napoleon en De Zonnekoning op Klara, nvdr). Ik ben ettelijke keren thuisgekomen en nog een halfuur in de auto blijven zitten om alles tot de laatste seconde te beluisteren. Ook De Bourgondiërs van Bart Van Loo is fantastisch. Ik voel me een kind van de planeet, maar hij heeft mijn vaderlandsliefde enorm aangewakkerd. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? Ik sport vier keer per week - vooral roeien en fietsen - en ik leef voor driekwart vegetarisch. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Een speler. Heel competitief, maar enkel tegenover mezelf. De laatste maanden heb ik met de kinderen vaak Kolonisten van Catan gespeeld. Durft u nog te kussen? Ik ben een gelukkige vrijgezel, maar ik mis het enorm om mijn maten en vriendinnen te kussen. Hopelijk verleren we dat nooit. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Ik heb alleen vissen. Praten doe ik liever met mijn bomen en planten. Hoe houdt u contact met uw ouders? We bellen vaak en ik ga geregeld langs in hun tuin, op veilige afstand. Mijn papa, de rots van onze familie, is helaas ernstig ziek. Belegt u? Zo ja, hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Totaal niet. Alles wat ik heb, investeer ik voor honderd procent in mijn kunst. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Mijn maten kussen. Boezemt de toekomst u angst in? Ik heb nooit angst gekend. Heeft deze crisis ook mooie kanten? We hebben superleuke feestjes gehouden met de kinderen, met verkleedkleren, muziek, dans, vuur in de tuin... Eigenlijk is er niet zoveel veranderd, behalve het grote gemis van onze vrienden. Dit huis staat normaal open voor iedereen, terwijl iedereen nu op zijn eigen eilandje zit.