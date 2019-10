Het ging de voorbije week over de tumultueuze start van de Vlaamse regering, de verdeling van de gouverneurspostjes, de sluipende splitsing van de sociale zekerheid en de verloren eer van Dominique Leroy. Knack-redacteur Ewald Pironet blikt terug.

1. Tumultueuze start

'Tussen haakjes: we hebben die (begrotings)tabellen. Ze liggen in een map op mijn bureau op het Martelarenplein. We hebben die tabellen. Maar als de oppositie die vraagt dan ben ik juist geneigd ze niet te geven.'

...