'Het zou onverantwoord zijn naar verkiezingen te trekken zonder een progressieve coalitie een kans te geven', zegt Kristof Calvo zaterdag in een interview in De Tijd.

Het kopstuk van Groen doet een charmeoffensief richting CD&V. 'Voor veel dingen die zij vragen, zijn wij een bondgenoot.'

Nu Koen Geens (CD&V) ontslag heeft genomen als koninklijk opdrachthouder omdat PS-voorzitter Paul Magnette meer dan ooit duidelijk heeft gemaakt dat hij een regering met de N-VA niet ziet zitten, blijft er volgens Calvo één oplossing over: een 'progressieve' coalitie van liberalen, socialisten, groenen én christendemocraten. 'Het zou onverantwoord zijn naar verkiezingen te trekken zonder die constellatie een kans te geven.'

Calvo wil een progressieve alliantie - zijn benaming voor de Vivaldi-coalitie - bouwen rond de Green Deal, het ambitieuze klimaatplan van de Europese Commissie waar ons land mee vorm aan moet geven. 'In het Europees Parlement hebben de christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en groenen samen aangetoond dat veel mogelijk is. Dat moet ook in ons land lukken', aldus Calvo.

