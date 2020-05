De Zondag interviewde vicepremier Koen Geens over de politieke actualiteit en de coronacrisis. 'Als dat nodig is, dan moeten we een vaccin verplichten.'

De afbouw gaat snel. Vergroot dat het risico niet op een tweede golf?

We bouwen om die reden een rustpauze in. Maar ik ben geen viroloog. Ik ga niet speculeren over de kans daarop. Dat zou trouwens angst opwekken. Dat wil ik niet doen. Ik ben vooral blij met de aanpak van de crisis tot nu toe. We krijgen zelfs lof in The Economist voor het nauwkeurig bijhouden van de cijfers.

Is er een plan klaar voor een tweede golf?

Als dat zo zou zijn, dan zou ik dat niet zeggen.

Mag het volk dat niet weten?

Ik wil liever niet speculeren. (denkt na) De regering heeft altijd gezegd dat elke stap voorwaardelijk is en teruggeschroefd kan worden. Dat is het plan van aanpak. We monitoren dat zo goed mogelijk.

Piet Vanthemsche liet in Knack noteren dat er geen exit komt aan de coronacrisis. Kan u hem volgen?

Ik denk dat hij ongelijk zal hebben. Ik hoop het alvast. Experten zeggen dat er een vaccin kan zijn tegen begin volgend jaar. Ik heb meegemaakt dat volwassenen kinderziektes kregen zoals kinkhoest, mazelen en bof. Dat had ook soms vreselijke gevolgen. Dat gevaar is weg dankzij vaccinaties. Maar ook zonder vaccin zal onze samenleving zich wapenen tegen dit virus. Ik ben geen onheilsdenker. We gaan zonder al te veel kleerscheuren uit deze crisis komen. Elk menselijk leed is natuurlijk zwaar. Heel zwaar. Maar op lange termijn wordt dat anders bekeken. Na de terreurcrisis dachten ook velen dat we onze vrijheden voorgoed kwijt waren. Vandaag zegt niemand dat meer.

Kan u een vaccin verplichten?

Natuurlijk. We doen dat nu ook al. Voor polio bijvoorbeeld. Als dat nodig is, dan moeten we dat doen.

Er zijn mensen die niet willen gevaccineerd worden.

Dat is zo. En dat is voor een stuk ook een aanslag op de individuele vrijheid. Maar soms moet iets van die vrijheid opgeofferd worden voor het algemeen belang, in deze de volksgezondheid. We kunnen geen compromissen sluiten over de volksgezondheid. Dat staat voorop.

(Paul Cobbaert / De Zondag)

Vanaf 25 mei opnieuw beperkt bezoek mogelijk in gevangenissen

Vanaf 25 mei zal opnieuw beperkt bezoek mogelijk zijn in de gevangenissen. Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een interview met De Zondag.

"De richtlijnen zullen strikt zijn. Eén bezoek per gevangene per week, liefst dezelfde persoon, geen minderjarigen, en uiteraard vanop afstand. Maar ik ben blij dat die mogelijkheid er komt, naast de digitale mogelijkheid die al bestaat, via de computer", aldus Geens. Volgens de minister loopt het in de gevangenissen "verbazingwekkend goed" ondanks de coronacrisis. "Er zijn in het begin twee à drie opstootjes geweest. Dat is alles. Onze gevangenen passen zich goed aan. De maatregelen worden opgevolgd. Ze zijn eigenlijk gedisciplineerder dan ooit. Ze bieden zelfs spontaan aan om mondmaskers te maken. Er zit ook goedheid in veel van die mensen, als ik dat even mag zeggen."

Om voldoende afstand te kunnen bewaren tussen de gevangenen en zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden gevangenen vrijgelaten. "We hebben geen mensen vrijgelaten die veroordeeld zijn voor zedendelicten en terreur. Laat dat héél duidelijk zijn. Er is niemand vrijgekomen die langer dan tien jaar veroordeeld is", legt Geens uit.

Wel zijn mensen vrijgelaten die aan de laatste maanden van hun straf bezig waren. Sommige gevangenen krijgen bovendien strafonderbreking en moeten dus nadien de straf uitzitten. Dat is het geval bij mensen die in aanmerking komen voor penitentiair verlof. "En er zitten iets minder mensen in voorlopige hechtenis. Dat zijn geen grote criminelen", zegt Geens. (Belga)

