Zowel bij N-VA als bij CD&V wordt ontstemd gereageerd op berichten over een ontmoeting tussen informaterur Paul Magnette en de partijen die een paars-groene coalitie kunnen vormen. Verwacht wordt dat de partijbureaus maandagochtend meer duidelijkheid kunnen brengen over hoe het verder moet met de federale formatie.

Als het van CD&V-vicepremier Koen Geens afhangt moet N-VA-voorzitter Bart De Wever de kans krijgen te bewijzen dat hij echt een nieuwe federale regering wil vormen. Geens gelooft dat De Wever "oprecht" is in zijn vraag om federaal het initiatief te krijgen. "Als men denkt dat hij niet wil, waarom geeft men hem dan niet de kans om dat te bewijzen? ", zo zei Geens maandag in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Gisteren/zondag lekte uit dat informateur Paul Magnette heeft vergaderd met de paars-groene partijen, dus zonder CD&V en N-VA. Volgens N-VA een bewijs "dat de paars-groene formatie begonnen is".

En ook bij CD&V reageerde men 'not amused' op die paars-groene demarrage van Magnette. CD&V-vicepremier Koen Geens heeft bijvoorbeeld grote vragen bij de paars-groene piste. Hij vreest onder meer dat zo'n regering het beleid van de vorige regering(en) zal terugschroeven, dat de budgettaire uitdagingen niet zullen aangepakt worden en dat er op het vlak van staatshervorming geen stappen zullen gezet worden.

Bovendien hekelt de CD&V'er de "revolutionaire sfeer" op ethisch terrein, denk aan de dossiers rond euthanasie en abortus. Volgens Geens is men daarmee "bruggen aan het verbranden". "Als men ons wil en dan nog zonder de N-VA erbij, zal men uit een ander vaatje moeten tappen", klinkt het. "In ons vindt men altijd een partner. Maar dan moet het ernstig zijn. We zullen beter zijn in oppositie dan men denkt", dixit Geens.

De CD&V-vicepremier vindt dat N-VA-voorzitter Bart De Wever de kans moet krijgen om te tonen dat hij het meent. De Wever liet zondag verstaan dat hij bereid is om federaal de handschoen op te nemen. Volgens Geens is De Wever "oprecht bereid" om een federale regering te vormen. "Wat ik niet begrijp is dat men De Wever niet de kans geeft om te bewijzen dat hij niet wil als men denkt dat hij niet wil", aldus Geens.

Geens, die voor zijn partij onderhandelt over de vorming van een nieuwe regering, richt zich ook tot de Vlaamse liberalen. 'Ik begrijp niet wat de Open VLD aan het doen is, maar dat zal dan wel duidelijk worden. Het is mij een raadsel hoe je als een liberale partij die op budgettaire orthodoxie gesteld is, hier iets in ziet.'

Zondag pleitte Geens op VTM en RTL-TVI er nadrukkelijk voor om paars-geel nog een kans te geven.

Hij vond ook dat N-VA-voorzitter Bart De Wever samen met zijn PS-collega Paul Magnette samen in het veld moeten gestuurd worden. Pas als blijkt dat 'de mayonaise niet pakt', zouden de andere partijen naar een alternatief kunnen zoeken.

Nog bij CD&V noemde kandidaat-CD&V-voorzitter Sammy Mahdi de bijeenkomst zondag nog 'compleet respectloos'.

Ook CD&V'er Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel, heeft zondagavond in een tweet uitgehaald naar de ontmoeting die informateur Magnette heeft georganiseerd met de zes paars-groene partijen.

'Na de misplaatste hoogmoed door Vlaamse 'moral minority' in abortusdossier nu de doodleukste bescheidenheid voor een Vlaamse meerderheid', luidt het in de tweet van De Crem.

Lorin Parys: 'Open VLD schaadt de Vlaamse entente'

Ook N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys reageerde in De Ochtend op de ontmoeting van dit weekend. Net als Koen Geens plaatst hij vraagtekens bij de strategie en de houding van Open VLD. 'Ik weet niet of de weg naar paars-groen definitief is ingeslagen. Maar als je kijkt naar wat er de voorbije weken is gebeurd, dan lijkt het erop dat Gwendolyn Rutten haar persoonlijke ambities voorkeur geeft op de belangen van de Vlamingen.'

'De laatste liberaal mag het licht uitdoen in de Melsensstraat als Rutten in de 16 gaat zitten. We weten al waar dit eindigt. Als deze paarsgroene regering effectief de vlucht vooruit kiest, dan zal de meerderheid van de factueren bij de minderheid van de mensen terecht komen.'

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys herhaalt dat zijn partij bereid blijft om "verantwoordelijkheid op te nemen". Hij rekent op Open Vld om de paars-groene piste alsnog te kelderen. "Ik hoop dat Open Vld bij haar verstand komt en haar liberale principes laat doorwegen. Het is belangrijk dat er een federale regering op de been wordt gebracht die wél een meerderheid heeft aan Vlaamse kant en die de Zweedse saneringen voortzet", aldus Parys in De Ochtend.

Hebben de paars-groene ontwikkelingen geen impact op de Vlaamse regering, waar N-VA en CD&V samen met Open Vld in de regering zitten? "Zelfs een blinde kan zien dat mevrouw Rutten de Zweedse entente heeft geschaad. Maar het Vlaams regeerakkoord is de Bijbel. Het vertrouwen is geschaad, maar er is een regeerakkoord en wij zijn van ons woord", aldus nog Parys.

N-VA-voorzitter Bart De Wever had zondagavond al laten weten dat Paul Magnette zich volgend hem 'bevorderd heeft tot formateur en dat de paars-groene partijen zijn hem daarin gevolgd'. Maar De Wever voegde eraan toe dat de N-VA bereid blijft 'het initiatief te nemen om gestalte te geven aan het beleid dat dit land nodig heeft'.

De Wever vindt het 'gezien de barslechte voorstellen die de PS doet op sociaal-economisch vlak en op vlak van migratie' vreemd dat de liberalen zo vlot meeschuiven. 'Kennelijk overweegt de Open VLD om de Vlamingen miljarden te laten betalen, de tewerkstelling en de bedrijven onder druk te zetten en de migratiekraan open te laten staan. Het is nauwelijks te geloven dat de achterban van deze partij zomaar zou meestappen in deze waanzin, die maar 1 op de 3 Vlamingen vertegenwoordigt, dus een minderheid in de regio die het merendeel van de rekeningen betaalt', aldus nog de N-VA-voorzitter.

Partijbureaus afwachten

Maandagochtend wordt meer duidelijkheid verwacht, na het partijbureau van Open VLD.

Ook Open VLD-volksvertegenwoordiger Christian Leysen zei zondag dat voor hem de N-VA aan zet moet komen, maar hij werd door de partij teruggefloten. 'De opdracht van Paul Magnette loopt tot 9 december. We zullen op dat moment zien wat er daarna moet gebeuren', was de boodschap vanuit het hoofdkwartier van Open VLD.