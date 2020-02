Het onderzoeksproject Troika Laundromat, waar Knack in 2019 aan meewerkte, is woensdag bekroond met de Sigma Award, een internationale persprijs voor de 'beste datajournalistiek ter wereld'.

Liefst 510 projecten uit 66 landen stuurden een kandidatuur in voor de 2020 Sigma Awards, een nieuwe internationale persprijs voor datajournalistiek. Het onderzoek Troika Laundromat won in de categorie 'best data-driven reporting (large newsrooms)'.

'Dit project leest deels als een thriller, deels als een blockbuster en deels als een spionagefilm', aldus het juryrapport. Voor Troika Laundromat werkte het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) samen met Knack, The Guardian, Süddeutsche Zeitung en 19 andere media.

Troika Laundromat was gebaseerd 1,3 miljoen banktransacties, gelekt aan OCCRP en de Litouwse website 15min.lt. Het onderzoek onthulde in maart 2019 hoe postbusbedrijven in belastingparadijzen via Litouwse bankrekeningen voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld hadden rondgestuurd.

Knack berichtte dat meer dan 650 Belgische bedrijven die goederen en diensten leverden aan voormalige Sovjetlanden jarenlang uitbetaald waren door schermbedrijven in belastingparadijzen. De origine van het Russische geld - ruim 131 miljoen euro - valt nauwelijks te traceren.

Een van de opvallendste Belgische cases ging over voormalig Rode Duivel Emile Mpenza. In de periode dat hij in Azerbeidzjan voetbalde, ontving hij ruim 400.000 dollar aan betalingen 'voor goederen', afkomstig van een Litouwse Ukio Bankas-rekening op naam van een Brits bedrijf dat op zijn beurt bleek opgericht door twee offshore vennootschappen uit Belize. Mpenza reageerde dat hij zijn inkomen in België had aangegeven.

Troika Laundromat sloeg in als een bom, na eerdere miljardenschandalen bij de Deense bankreus Danske Bank en de Nederlandse financiële groep ING. In de eerste dagen na de publicaties verloren tal van Europese bankaandelen flink wat terrein.

De 2020 Sigma Awards bekronen projecten in zes verschillende categorieën. De prijs voor 'beste visualisatie (grote redacties)' ging naar een project van The New York Times over luchtvervuiling. In de categorie 'beste visualisatie (kleine redactie)' viel de Nederlandse dataredactie van Pointer (KRO-NCRV) in de prijzen met het project Danish Scam, over online identiteitsfraude. Andere winnaars zijn Disclose (Frankrijk), Texty.org.ua (Oekraïne), AP (VSA), El Universal (Mexico), OjoPúblico (Peru), Poder (Mexico) en journaliste Rachael Dottle (Duitsland).

Liefst 510 projecten uit 66 landen stuurden een kandidatuur in voor de 2020 Sigma Awards, een nieuwe internationale persprijs voor datajournalistiek. Het onderzoek Troika Laundromat won in de categorie 'best data-driven reporting (large newsrooms)'. 'Dit project leest deels als een thriller, deels als een blockbuster en deels als een spionagefilm', aldus het juryrapport. Voor Troika Laundromat werkte het Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) samen met Knack, The Guardian, Süddeutsche Zeitung en 19 andere media. Troika Laundromat was gebaseerd 1,3 miljoen banktransacties, gelekt aan OCCRP en de Litouwse website 15min.lt. Het onderzoek onthulde in maart 2019 hoe postbusbedrijven in belastingparadijzen via Litouwse bankrekeningen voor miljarden euro's aan Russisch geld anoniem de wereld hadden rondgestuurd. Knack berichtte dat meer dan 650 Belgische bedrijven die goederen en diensten leverden aan voormalige Sovjetlanden jarenlang uitbetaald waren door schermbedrijven in belastingparadijzen. De origine van het Russische geld - ruim 131 miljoen euro - valt nauwelijks te traceren. Een van de opvallendste Belgische cases ging over voormalig Rode Duivel Emile Mpenza. In de periode dat hij in Azerbeidzjan voetbalde, ontving hij ruim 400.000 dollar aan betalingen 'voor goederen', afkomstig van een Litouwse Ukio Bankas-rekening op naam van een Brits bedrijf dat op zijn beurt bleek opgericht door twee offshore vennootschappen uit Belize. Mpenza reageerde dat hij zijn inkomen in België had aangegeven. Troika Laundromat sloeg in als een bom, na eerdere miljardenschandalen bij de Deense bankreus Danske Bank en de Nederlandse financiële groep ING. In de eerste dagen na de publicaties verloren tal van Europese bankaandelen flink wat terrein. De 2020 Sigma Awards bekronen projecten in zes verschillende categorieën. De prijs voor 'beste visualisatie (grote redacties)' ging naar een project van The New York Times over luchtvervuiling. In de categorie 'beste visualisatie (kleine redactie)' viel de Nederlandse dataredactie van Pointer (KRO-NCRV) in de prijzen met het project Danish Scam, over online identiteitsfraude. Andere winnaars zijn Disclose (Frankrijk), Texty.org.ua (Oekraïne), AP (VSA), El Universal (Mexico), OjoPúblico (Peru), Poder (Mexico) en journaliste Rachael Dottle (Duitsland).