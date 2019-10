Knack krijgt als eerste Belgische nieuwsmedium het certificaat van het International Fact-Checking Network (IFCN). Dat is het internationale keurmerk voor feitencheckers.

'Een op de drie werknemers vindt zichzelf slimmer dan de baas.' Die claim werd door Knack beoordeeld als 'waar'. 'Een hamburger kost eigenlijk 200 euro': die stelling wordt deze week in Knack na minutieuze analyse dan weer als 'onwaar' aangemerkt. Regelmatige Knack-lezers zijn ongetwijfeld vertrouwd met de wekelijkse rubriek 'Factchecker'. Claims die verschijnen in de media of die in de publieke ruimte een eigen leven zijn gaan leiden, worden er op hun feitelijke waarheidsgehalte gecontroleerd.

Sinds 2012 is Jan Jagers, doctor in de politieke en sociale wetenschappen en zelfstandig journalist, de vaste factchecker van Knack. Hij heeft de rubriek mee uitgebouwd en is erg blij met het IFCN-certificaat. Knack treedt daarmee toe tot een internationaal gezelschap waarvan ook kleppers als The Washington Post en Le Monde deel uitmaken. 'Hopelijk kan dit andere factcheckers in Vlaanderen ook een extra duw in de rug geven', zegt Jagers.

Het IFCN verwacht van zijn leden dat ze zijn code of principles aanhouden, een reeks voorwaarden en criteria waaraan elke feitencheck moet voldoen. Transparantie en onafhankelijkheid staan daarin centraal. 'Het houdt ook in dat je een standaardprocedure volgt voor elke factcheck', legt Jagers uit. 'Die procedure moet ervoor zorgen dat de kwaliteit is gewaarborgd, in het ideale geval zelfs ongeacht welke factchecker met een claim aan de slag gaat.'

Maarten Schenk is de Vlaamse medeoprichter van Lead Stories. Het bedrijf, dat factchecks uitvoert voor de Amerikaanse markt en sinds kort ook voor Facebook, is sinds twee jaar in het bezit van een IFCN-certificaat. 'Je krijgt dat niet zomaar', zegt Schenk aan de telefoon. 'Je moet een aanvraag en bewijsstukken indienen. Vervolgens wordt dat door IFCN met een audit gecontroleerd. Facebook werkt in de strijd tegen fake news, loze claims en nepstatistieken ook alleen maar samen met door IFCN gecertifieerde factcheckers. IFCN geldt dus als een kwaliteitslabel. Ik wil Jan Jagers en Knack dan ook van harte feliciteren.'

'We zijn trots dat Knack als eerste Belgische nieuwsmedium is toegelaten tot het International Fact-checking-Network, de internationale autoriteit in factchecking en de strijd tegen fake news', zegt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck. 'Jan Jagers heeft samen met de redactie de afgelopen jaren de Knack- 'Factchecker' uitgebouwd tot een journalistiek referentiepunt in de Lage Landen, met een solide methodologische onderbouw, grondige onderzoekstechnieken en prikkelende resultaten. Knack zal de strijd tegen fake news in de komende jaren alleen maar opvoeren. Correct, nauwkeurig en transparant: voor Knack zijn het al decennia kernwaarden van onze journalistiek. Vandaag krijgen we daar ook internationale erkenning voor.'