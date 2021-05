Vrijdagnamiddag heeft de politie in het natuurgebied bij Thiewinkel, een dorp vlakbij Lummen in Limburg, opnieuw gezocht naar de voortvluchtige militair Jürgen Conings. Het ging om een kleinschalige zoekactie, waarbij geen sporen werden aangetroffen.

Dat schrijft Het Nieuwsblad vrijdag en wordt bevestigd aan Belga.

'Er vond een kleinschalige zoeking plaats in een afgebakend gebied van een kilometer op een kilometer', zegt parketwoordvoerster Wenke Roggen. 'Daarbij werd de betrokkene niet aangetroffen. Die piste werd nu dus ook afgesloten.'

Voorlopig is er nog geen duidelijkheid in hoeverre er verdere zoektochten zijn gepland. 'Zo lang we de betrokkene nog niet hebben aangetroffen, blijft het onderzoek lopen', zegt Roggen.

De 46-jarige Conings had recent bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst. Toen hij vorige week maandagavond niet naar huis terugkeerde en vervolgens dinsdag bleek dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had bemachtigd, werd alarm geslagen en begon een grootscheepse zoekactie naar de beroepsmilitair.

