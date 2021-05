De spoorloze militair Jürgen Conings heeft gevechtstraining gegeven aan het Vlaams Legioen, zo bericht De Standaard vrijdag op basis van bronnen bij de veiligheidsdiensten. Het Vlaams Legioen is een rechtsextremistische groupu­scule die 'strijdt voor het Vlaamse volk en voor Vlaanderen'.

Het is niet de eerste keer dat het gerecht het vizier richt op een van de sympathisanten of leden van Vlaams Legioen. Vorig jaar werd een Oekraïense Belg gearresteerd op verdenking van het geven van gevechtstraining en het mogelijk plannen van een aanslag.

Stichter Emmanuel M. en twee bekenden van hem werden rond diezelfde ­periode ook gearresteerd op verdenking van de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Bilzen. Het onderzoek hiernaar loopt nog, aldus het Limburgse parket.

Vlaams Legioen is volgens De Standaard niet de enige connectie die Jürgen Conings heeft met het Vlaams rechts-extremistische wereldje.

Vorige zomer dook hij ook een keer op in de ­Facebookgroep van Knights of Flanders, een zelfverklaarde tempeliersvereniging van extreemrechtse signatuur, waarin werd ­beweerd dat de oorsprong van het corona­virus te situeren zou zijn in het griepvaccin. Dat blijkt uit informatie die circuleert bij de veiligheidsdiensten.

Het is niet de eerste keer dat het gerecht het vizier richt op een van de sympathisanten of leden van Vlaams Legioen. Vorig jaar werd een Oekraïense Belg gearresteerd op verdenking van het geven van gevechtstraining en het mogelijk plannen van een aanslag. Stichter Emmanuel M. en twee bekenden van hem werden rond diezelfde ­periode ook gearresteerd op verdenking van de brandstichting in een toekomstig asielcentrum in Bilzen. Het onderzoek hiernaar loopt nog, aldus het Limburgse parket. Vlaams Legioen is volgens De Standaard niet de enige connectie die Jürgen Conings heeft met het Vlaams rechts-extremistische wereldje. Vorige zomer dook hij ook een keer op in de ­Facebookgroep van Knights of Flanders, een zelfverklaarde tempeliersvereniging van extreemrechtse signatuur, waarin werd ­beweerd dat de oorsprong van het corona­virus te situeren zou zijn in het griepvaccin. Dat blijkt uit informatie die circuleert bij de veiligheidsdiensten.