Kind komt om bij beschieting van woning in Merksem: ‘Verschrikkelijk pijnlijk’

In het Antwerpse district Merksem is maandagavond een 11-jarig kind om het leven gekomen toen een woning onder vuur werd genomen. Dat zegt de lokale politie. De daders hadden het gemunt op een garagepoort in de Nieuwedreef, maar achter die poort bleek zich een leefruimte te bevinden. Het kind zou niet rechtstreeks geraakt zijn door kogels, maar door een indirect gevolg van de kogelinslagen zijn omgekomen.

Ook twee andere personen die zich in de leefruimte bevonden, raakten gewond. Hun verwondingen zouden echter meevallen. De straat werd na het incident afgesloten en het gerechtelijk labo en een ballistisch deskundige komen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Er zal ook een gerechtelijk onderzoek worden opgestart, dat onder meer zal moeten uitwijzen of de feiten opnieuw kaderen binnen het drugsmilieu, net als zo vele soortgelijke aanslagen op woningen in het Antwerpse. Dat er daarbij slachtoffers vallen, is echter hoogst uitzonderlijk.

Het overleden kind werd allicht niet door een kogel geraakt, maar kwam om toen een microgolfoven ontplofte als gevolg van een kogelinslag. Er vielen ook twee lichtgewonden. Alle slachtoffers bevonden zich in een soort keuken/leefruimte achter de garagepoort die door de schutters werd geviseerd.

‘De getroffen familie is bekend’, wijst De Wever wel verder naar het drugsmilieu. ‘Er zijn al eerder incidenten mee gebeurd. Het heeft dus alle schijn dat dit een afrekening is, alweer, in het milieu. Er is een drugsoorlog gaande: criminelen vallen huizen van andere criminelen aan. Dat zijn we al maanden aan het meemaken en wat ik al lang vreesde is gebeurd: er is een onschuldig slachtoffer gevallen, een kind.’

Het drama kan volgens De Wever ‘alleen maar een aansporing zijn om de inspanningen die op nationaal en internationaal vlak nodig zijn te verveelvoudigen’ om het drugsgeweld aan te pakken.

Intussen is er een onderzoeksrechter gevorderd. De feiten worden momenteel gekwalificeerd als moord. De onderzoeksrechter stapt maandagavond nog ter plaatse af, aldus nog het parket.