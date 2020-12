'Mochten we vaststellen dat de cijfers de komende dagen erg duidelijk verbeteren, waarom zouden we dan niet evalueren?', aldus PS-voorzitter Paul Magnette.

Het Overlegcomité voerde afgelopen vrijdag amper een versoepeling door voor de feestdagen. Enkel alleenstaanden mogen op 24 of 25 december hun twee toegestane contacten tegelijkertijd zien.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sloot zondag nog uit dat er een last minute versoepeling zou komen voor de feestdagen. De volgende bijeenkomst van het Overlegcomité is trouwens pas volgend jaar gepland, luidde het.

Maar niet iedereen zit op dezelfde golflengte over het vasthouden aan die rigueur. 'Indien de cijfers de goede richting blijven uitgaan, is er geen reden om de maatregelen niet te versoepelen', stelde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maandagavond op LN24. In de kranten van SudPresse riep hij maandag op niet mordicus vast te houden aan stellingnames. 'Je kan toch niet geen menselijkheid aan de dag leggen als de situatie blijft verbeteren.'

'Niets is ooit onmogelijk. Mochten we vaststellen dat de cijfers de komende dagen erg duidelijk verbeteren, waarom zouden we dan niet evalueren? Het heeft geen enkele zin strikter te zijn dan noodzakelijk', aldus PS-voorzitter Paul Magnette op de RTBF-radio.

In De Afspraak legde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maandagavond uit dat er binnen het Overlegcomité drie criteria zijn afgesproken waaraan moet worden beantwoord alvorens over ernstige versoepelingen kan worden gepraat.

Het dagelijkse aantal besmettingen moet 14 dagen onder de 800 per dag, en dat moet nadien drie weken zo blijven. Ook moet het aantal ziekenhuisopnames onder de 75 per dag en beide indicatoren moeten een dalende trend vertonen, aldus de minister.

Het Overlegcomité voerde afgelopen vrijdag amper een versoepeling door voor de feestdagen. Enkel alleenstaanden mogen op 24 of 25 december hun twee toegestane contacten tegelijkertijd zien. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) sloot zondag nog uit dat er een last minute versoepeling zou komen voor de feestdagen. De volgende bijeenkomst van het Overlegcomité is trouwens pas volgend jaar gepland, luidde het. Maar niet iedereen zit op dezelfde golflengte over het vasthouden aan die rigueur. 'Indien de cijfers de goede richting blijven uitgaan, is er geen reden om de maatregelen niet te versoepelen', stelde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez maandagavond op LN24. In de kranten van SudPresse riep hij maandag op niet mordicus vast te houden aan stellingnames. 'Je kan toch niet geen menselijkheid aan de dag leggen als de situatie blijft verbeteren.' 'Niets is ooit onmogelijk. Mochten we vaststellen dat de cijfers de komende dagen erg duidelijk verbeteren, waarom zouden we dan niet evalueren? Het heeft geen enkele zin strikter te zijn dan noodzakelijk', aldus PS-voorzitter Paul Magnette op de RTBF-radio. In De Afspraak legde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke maandagavond uit dat er binnen het Overlegcomité drie criteria zijn afgesproken waaraan moet worden beantwoord alvorens over ernstige versoepelingen kan worden gepraat. Het dagelijkse aantal besmettingen moet 14 dagen onder de 800 per dag, en dat moet nadien drie weken zo blijven. Ook moet het aantal ziekenhuisopnames onder de 75 per dag en beide indicatoren moeten een dalende trend vertonen, aldus de minister.