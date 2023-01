Koninklijke Bibliotheek: ongemotiveerde topbenoeming vernietigd

De Raad van State heeft de benoeming van de nieuwe conservator bij de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) vernietigd. Rond die benoeming van Jan Pauwels, jarenlang kabinetsmedewerker van CD&V-ministers, was een zelden geziene procedureslag ontstaan.

In juni 2021 publiceerde Knack het verhaal achter de benoeming van een nieuwe conservator bij de KBR, die ontspoorde in een procedureslag bij de Raad van State, de Commissie voor Openbaarheid van Bestuur, de federale ombudsman en de Universiteit Antwerpen.

De KBR is een wetenschappelijke bibliotheek, maar verzamelt ook alle Belgische publicaties. Zo’n 300 personeelsleden zorgen er voor miljoenen documenten, boeken, films, muziek, die het publiek – in principe – ter plaatse kan raadplegen. De nieuwe conservator zou de belangrijke dienst ‘Oude en kostbare drukwerken’ leiden en de meest precieuze collectie van de KBR beheren: de afdeling waar 35.000 oude handschriften worden bewaard, bestudeerd en soms tentoongesteld. Die verzameling is van wereldklasse. De vacature trok dan ook internationale aandacht.

Er dienden zich dertien kandidaten aan. Een van hen was Joran Proot, een internationaal gereputeerde specialist, gedoctoreerd aan de UA, met ruim 100 internationale wetenschappelijke publicaties op zijn naam. Hij gaf les aan de UA en het KASK en in Parijs, en werkte eerder als conservator voor bibliotheken in België maar ook in Washington en Milaan. Intussen was hij aan de slag als conservator van de Cultura Fonds Library, een exquise privébibliotheek, gefinancierd door de investeringsgroep De Eik, met unieke zestiende-eeuwse collecties met zeldzame drukken van onder andere Plantijn, Erasmus, More en Vesalius.

In de eindronde bleven vier kandidaten over, met naast Proot nog een paar met veel internationale ervaring. Maar de functie ging naar Jan Pauwels, germanist met een doctoraat over priester-dichter Guido Gezelle. Pauwels werkte officieel voor de KBR, maar was ruim een decennium ‘gedetacheerd’ naar diverse CD&V-kabinetten. Hij was onder andere aan de slag bij CD&V-excellenties Etienne Schouppe, Servais Verherstraeten, Pieter De Crem en Joke Schauvliege. Hij werkte ook op het partijhoofdkwartier en was jarenlang voorzitter van de CD&V-afdeling in Dendermonde. In januari 2020 keerde Pauwels terug naar de KBR. De vacature werd uitgeschreven op 20 april. Op 4 maart 2021 benoemde staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS) Jan Pauwels tot conservator.

‘Vernederd’

Joran Proot startte verschillende procedures op tegen de benoeming en de manier waarop de jury Jan Pauwels als laureaat had gekozen, ondanks het feit dat drie andere kandidaten een indrukwekkender cv konden voorleggen. Proot: ‘De jury was zonder meer bevooroordeeld, en verweet me zelfs dat ik geen visie op digitalisering had. Ik voelde me vernederd.’ Hij besloot te procederen, ook al gaf hij grif toe dat één kandidaat – een voormalig hoofdconservator in Genève – er voor hem bovenuit stak. Ook die top-kandidaat haalde het dus niet. Een interne KBR-beroepsprocedure mislukte. Dat beroep werd afgewimpeld na beoordeling door… de oorspronkelijke jury. Proot trok naar de Raad van State en begon met succes een crowdfundingactie om verschillende procedures te bekostigen. De zaak werd met meer dan gewone belangstelling gevolgd door het internationale milieu van experts.

Pauwels beklemtoonde toen tegen Knack dat hij door ‘een zeskoppige jury van wetenschappelijke ambtenaren en professoren als eerste van de interne en externe kandidaten werd gerangschikt’.

‘Motivering overtuigt niet’

De Raad van State heeft Joran Proot nu gelijk gegeven. Op 8 december vorig jaar is de benoeming van Jan Pauwels vernietigd in een uitgebreid arrest van 50 bladzijden.

De Raad van State struikelt over het feit dat de KBR-jury haar beslissing om voor Pauwels te kiezen niet echt grondig motiveert. ‘Die motivering is kort en kan niet overtuigen’, aldus het arrest. ‘Een onderlinge vergelijking (van de kandidaten, nvdr) ontbreekt. Mogelijk kan zulke vergelijking ook impliciet blijken uit de motivering, maar zelfs dat is hier niet het geval’, oordeelt de Raad.

Door dat gebrek aan motivering wordt ook het zogenaamde zorgvuldigheidsbeginsel geschonden, en dat is een basisbeginsel van behoorlijk bestuur, aldus de Raad.

Het arrest besluit dan ook dat de rangschikking van de kandidaten door de jury onwettig is, en dat staatssecretaris Thomas Dermine ‘zich heeft aangesloten bij dit juryverslag, zodat het benoemingsbesluit eveneens onwettig is’.

Maar de Raad verwerpt ook een aantal andere argumenten van Joran Proot. Een van de zware aantijgingen van Proot was belangenvermenging en partijdigheid van de jury. Tijdens de sollicitatieprocedure kwam aan het licht dat Jan Pauwels met een van de juryleden een gezamenlijke projectaanvraag had lopen bij Belspo. Belspo is de overheidsinstelling die de tien federale wetenschappelijke instellingen beheert, waaronder de KBR. Het jurylid dat samen met Pauwels het project indiende, was ook ooit diensthoofd van Proot aan de UA. In dat kleine expertenwereldje loert belangenvermenging blijkbaar al snel om de hoek.

De Raad van State erkent wel dat de kandidaat en het jurylid elkaar kenden en een gezamenlijk project hadden, maar vindt dat feit op zich onvoldoende als bewijs van belangenvermenging en partijdigheid. De Raad wijst er ook op dat het gezamenlijke project uiteindelijk naast de gevraagde subsidies greep.

Kortom, de KBR heeft na twee jaar en negen maanden nog steeds geen nieuwe conservator. De hele procedure moet worden overgedaan. De Raad van State wijst er wel op dat de KBR na de vernietiging van de benoeming zijn ‘discretionaire bevoegdheid’ behoudt bij een volgende procedure. Met andere woorden: als Jan Pauwels zich opnieuw kandidaat stelt, kan hij alsnog benoemd worden, zolang dat maar zorgvuldig en uitgebreid gemotiveerd wordt.