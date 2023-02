CorruptionEurope: Eva Kaili in beroep tegen verlenging voorlopige hechtenis

Ook Eva Kaili, de voormalige Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, gaat in beroep tegen de beslissing van de Brusselse raadkamer om haar voorlopige hechtenis te verlengen. Dat meldt haar advocaat, meester Sven Mary.

Sven Mary dringt er tevens op aan dat zijn cliënte geconfronteerd zou worden met Pier Antonio Panzeri, het voormalige Italiaanse Europarlementslid dat als spilfiguur wordt beschouwd in het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement en sinds kort als spijtoptant optreedt.

Eva Kaili, Pier Antonio Panzeri en het Belgische Europarlementslid Marc Tarabella verschenen donderdag voor de Brusselse raadkamer. De verdediging van Eva Kaili vroeg daarbij om de vrouw onder voorwaarden vrij te laten, of haar minstens onder elektronisch toezicht te plaatsen. De advocaten van Marc Tarabella vroegen dan weer de eenvoudige vrijlating van hun cliënt, terwijl de advocaat van Pier Antonio Panzeri zich naar de wijsheid gedroeg, en dus niet om de vrijlating van zijn cliënt vroeg.

Donderdagavond besliste de raadkamer dan om de drie verdachten in de cel te houden. De aanhouding van Eva Kaili en Pier Antonio Panzeri werd met twee maanden verlengd, die van Marc Tarabella met één maand. Nog diezelfde avond kondigde de verdediging van Tarabella aan dat ze in beroep ging tegen die beslissing. Nu doet ook de verdediging van Eva Kaili dat. Beiden zullen nu binnen de vijftien dagen voor de kamer van inbeschuldigingstelling moeten verschijnen.

Nog donderdag diende de advocaat van Marc Tarabella een wrakingsverzoek in tegen onderzoeksrechter Michel Claise, die het onderzoek over corruptie in het Europees Parlement leidt. Het is nog niet duidelijk of onderzoeksrechter Claise zich vrijwillig terugtrekt. Weigert hij zich van de zaak te onthouden, dan moet het hof van beroep zich over het wrakingsverzoek uitspreken. Tegen die beslissing van het hof van beroep is cassatieberoep mogelijk.