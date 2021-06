De voortvluchtige militair Jürgen Conings had in het verleden een partijkaart van Vlaams Belang. Dat schrijven De Morgen en Le Soir, en het nieuws wordt bevestigd door de partij.

'Er is geen enkele link tussen het Vlaams Belang en de acties van Jürgen Conings', benadrukt woordvoerder Jonas Naeyaert.

In april 2020 betaalde Conings 12,50 euro lidgeld aan Vlaams Belang. Hij bleef lid tot het einde van het jaar, maar hernieuwde zijn lidmaatschap begin dit jaar niet. "Conings was in het verleden lid, vandaag is hij dat niet", bevestigt de woordvoerder van de partij. 'Ik zie de relevantie niet: wij kunnen natuurlijk niet verantwoordelijk gesteld worden voor de acties van ex-leden. Er is geen enkele link tussen het Vlaams Belang en de acties van Jürgen Conings.'

