'Is Van Grieken na al die uitstekende peilingen zot van glorie? Of voelt hij aan dat Vlamingen dat soort uitspraken normaal beginnen te vinden?', vraagt Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck zich af.

Het komt geen dag te vroeg. In een gesprek met Knack geeft Bart Somers, de Vlaamse minister van Samenleven, kritiek op het proces tegen Voorpost. Dat proces kwam er na een actie van de radicaal-rechtse beweging in mei vorig jaar, op de markt van Mechelen. Met spandoeken en pamfletten protesteerden de zelfverklaarde 'volksnationalisten' tegen de 'islamisering van de maatschappij'. Onder meer de slogan 'stop islamisering' kon voor de correctionele rechtbank niet door de beugel. Vier Voorpost-leden werden voor het aanzetten tot haat tegen de moslimgemeenschap veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. In drie gevallen zijn de straffen met uitstel, één actievoerder is tot een effectieve celstraf veroordeeld. In algemene termen, zegt Somers, moeten de woorden 'stop islamisering' kunnen, 'net zoals "stop de verfransing" of "stop de liberalisering"'. Somers is een van de weinige toppolitici die zich hebben uitgesproken tegen het vonnis. En hij heeft een punt. Tijdens de demonstratie zette Voorpost niet op aantoonbare wijze aan tot geweld tegen moslims. In een reactie sprak Vlaams Belang-voorman Tom Van Grieken van een aanval op de vrije meningsuiting. Ook hij heeft gelijk. Het is cruciaal dat alle vormen van kritiek mogelijk blijven, ook op religies, ook op de islam. Dat recht is begrensd: het recht op de vrije meningsuiting stopt waar het oproepen tot geweld begint. Maar de slogan 'stop islamisering' valt daar niet onder. Celstraffen voor de woorden 'stop islamisering' zijn fout en schadelijk. Dat neemt niet weg dat Vlaams Belang, de partij die de verdediging van Voorpost in de media op zich heeft genomen, de Vlaamse samenleving voortdurend, structureel en doelmatig vergiftigt. Hatelijke praat tegen vreemdelingen verspreiden en legitimeren: dat doet de partij al tientallen jaren. Tom Van Grieken mag dan veel voorzichtiger communiceren dan een aantal van zijn voorgangers, toch zoekt ook hij al jaren de grenzen van de vrije meningsuiting op. Telkens met dezelfde verdediging: eerst ronduit ontkennen dat zijn partij vreemdelingenhaat aanwakkert, en dan voorbeelden vragen, alsof hij het in Berchtesgaden hoort donderen. Daarmee bewijst hij Vlaanderen een dienst. Voorbeelden zijn er namelijk genoeg. Op de protestactie die Vlaams Belang vorige week organiseerde tegen de uitspraak van de Mechelse rechter was ook Filip Dewinter aanwezig, een Vlaams Belang-parlementslid dat al decennia migranten zwartmaakt. In de aanloop naar de verkiezingen van 2014 lanceerde hij het videospel Minder, minder, minder, waarbij het de bedoeling was om onder meer moskeeën en 'islamisten' neer te slaan met een knuppel. Het videospel werd offline gehaald nadat het Openbaar Ministerie het spel ondubbelzinnig racistisch had genoemd. In 2015 gaf Dewinter, die ook in het parlement met plezier het woord 'neger' in de mond neemt, zelfs gewoon toe dat hij een racist is. '#racist is geen scheldwoord, maar eretitel geworden', tweette hij, gevolgd door de hashtag '#ikbenracistendaarbenikfierop'. Ook aanwezig in Mechelen was Sam Van Rooy, die in een recent interview veel woorden nodig had om uit te leggen dat de 'democratische rechtsstaat' onvoldoende middelen heeft die 'het probleem van de islamisering volledig kunnen oplossen'. U hoeft geen moslim te zijn, en u hoeft het woord 'oplossen' ook niet in het Duits te vertalen, om in te zien dat die uitspraak fascistoïde is. Eigenlijk zijn er maar drie woorden nodig om de vermoorde onschuld van Tom Van Grieken te pareren: Dries Van Langenhove. Zolang Van Langenhove in de Vlaams Belang-fractie blijft zitten, zet de partij van Van Grieken aan tot vreemdelingenhaat. Memes van een lachende Adolf Hitler met de zin ' You can't be racist if there is only one race' erbij: in de kringen van de Schild & Vrienden-stichter is het racisme op geen enkele manier nog subtiel te noemen. En wat met Van Grieken zelf? De voorzitter was jarenlang moeilijk te betrappen op flagrante misstappen. Tot dit weekend. In De Tijd liet hij de gebruikelijke voorzichtigheid varen en zei hij dat 'het christelijke, het Vlaamse en als u wilt zelfs het blanke een dominante factor moeten zijn in onze samenleving'. Dat is een oproep tot discriminatie, pur et dur. Is Van Grieken na al die uitstekende peilingen zot van glorie? Of voelt hij aan dat Vlamingen dat soort uitspraken normaal beginnen te vinden? Het interview met Van Grieken is vele malen gevaarlijker dan het spandoek van Voorpost.