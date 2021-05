In 2015 verzamelde de Staatsveiligheid voor het eerst informatie over Jürgen Conings, de militair die sinds 17 mei voortvluchtig is. Dat vernamen Knack en Le Soir uit meerdere goedgeïnformeerde bronnen.

Het Comité I, dat de Belgische inlichtingendiensten controleert, is een onderzoek gestart naar de manier waarop de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV en het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging (OCAD) informatie hebben ingewonnen en uitgewisseld in de zaak-Conings. De militair van 46 jaar uit D...

Het Comité I, dat de Belgische inlichtingendiensten controleert, is een onderzoek gestart naar de manier waarop de Staatsveiligheid, de militaire inlichtingendienst ADIV en het Orgaan voor de Coördinatie van de Dreiging (OCAD) informatie hebben ingewonnen en uitgewisseld in de zaak-Conings. De militair van 46 jaar uit Dilsen-Stokkem is al ruim een week spoorloos, nadat hij wapens had meegenomen uit een legerkazerne en alarmerende afscheidsbrieven achterliet. Zijn er fouten gemaakt bij de informatie-uitwisseling? Dinsdagmiddag vergaderde het Comité voor het eerst met zijn parlementaire begeleidingscommissie over de kwestie. De zitting vond plaats achter gesloten deuren, maar meerdere goedgeïnformeerde bronnen bevestigen dat de volgende chronologie is besproken:Tegen begin juli moet het Comité I zijn toezichtsonderzoek afronden. Knack en Le Soir vroegen de Staatsveiligheid en de ADIV om een reactie, maar de diensten geven geen commentaar. Chef Defensie Michel Hofman erkende dinsdag op een persconferentie wel al dat in de zaak-Conings 'fouten zijn gebeurd bij de informatiedoorstroming bij Defensie en de militaire inlichtingendienst ADIV.' De algemene inspectie van Defensie is een onderzoek gestart, waarover minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) meer toelichting zal geven in het parlement. Ze gaf toe dat zij niet op de hoogte was dat Conings in de OCAD-databank was opgenomen. Eind april berichtten Knack en Le Soir al dat de ADIV slechts over een 'zeer beperkt' aantal menselijke bronnen beschikt die de dienst info kan verschaffen over het rechts-extremistische milieu.