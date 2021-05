De stafchef van Defensie, vice-admiraal Michel Hofman, erkent dat er fouten zijn gebeurd binnen Defensie en de militaire inlichtingendienst ADIV in het dossier-Conings.

De stafchef verwees naar de informatiedoorstroming en naar een erosie van kennis. 'Ik heb de inspecteur-generaal gevraagd bepaalde onderdelen van het incident te bekijken, zoals de communicatie en de informatieflow over de antecedenten en de situatie van Jürgen Conings', aldus de CHOD.

Ook minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) erkende dat er fouten zijn gemaakt in het dossier. 'Achter deze feiten zitten ongetwijfeld fouten', zei de minister. 'In een departement als Defensie met 25.000 mensen zijn fouten steeds mogelijk.'

In de namiddag zal de Hofman de minister inlichten over het onderzoek van de algemene inspectie.

Woensdag is dan de Kamercommissie aan de beurt.

'Jürgen Conings is geen slachtoffer, verzetsstrijder of held'

De stafchef van Defensie zegt daarnaast de publieke verontwaardiging over de recente gebeurtenissen rond de voortvluchtige militair Jürgen Conings volledig te delen. Maar hij betreurt $ 'ten zeerste' dat binnen een deel van Defensie en de algemene bevolking Conings wordt afgeschilderd als slachtoffer, verzetsstrijder of held. 'Dat is hij zeker niet.'

Volgens de CHOD zijn de handelingen van Conings 'volledig in strijd met de waarden waar Defensie voor staat en die onze jonge rekruten worden aangeleerd'.

Ook de minister betreurt de steun die de voortvluchtige Conings krijgt op sociale media. 'Deze man dreigt ermee onschuldigen te verwonden of te doden.'

Ze herhaalde dat er binnen Defensie geen plaats is voor extremistische en gewelddadige ideologieën, uit welke hoek dan ook. 'Extremisme, seksisme en racisme hebben geen plaats binnen Defensie', zei ze ook.

