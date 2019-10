Jos D'Haese (PVDA): 'Het regeerakkoord: ik word er rázend van'

Jos D'Haese is zevenentwintig jaar oud en leidt inmiddels de vierkoppige PVDA-fractie in het Vlaams Parlement. Het zelfvertrouwen is groot: 'Zonder dikkenekkerig te doen: wij PVDA'ers brengen opnieuw vuur in de debatten.'

Jos D'Haese: 'Parlementsleden verdienen te veel.' © Franky Verdickt

Elke reclame is goede reclame, dat heeft Jos D'Haese aan den lijve ondervonden tijdens zijn eerste echte debat in het Vlaams Parlement, bij de investituur van de regering-Jambon. Toen de linkse oppositie hem bleef bestoken met vragen over uitblijvende cijfers, bulderde de nieuwe minister-president ineens: ' Da gade gij niet bepalen' - Jan Jambon (N-VA) en zijn vrienden hebben een ongewoon talent om citaten te leveren die hem tegen heug en meug blijven achtervolgen, denk aan 'Ik ken Jan Jambon' of aan de 'dansende moslims' van Sint-Jans-Molenbeek. Op de tv-beelden lijkt het alsof de minister-president de piepjonge PVDA-fractieleider de levieten leest, in werkelijkheid wond hij zich op over die andere luis in de pels van de N-VA, Groen-voorzitter Meyrem Almaci.

