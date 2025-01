Jong talent: Maïté Meeûs (26) zet zich in voor slachtoffers van seksueel geweld

‘Als iemand slachtoffer wordt van seksueel geweld, wordt die door het gerecht en de politie niet altijd serieus genomen’, zegt Maïté Meeûs. ‘Omdat ik nier langer kon verdragen dat de stem van vrouwen systematisch geminimaliseerd en genegeerd werd, ben ik in actie geschoten.’

Om de stem van slachtoffers van seksueel geweld te versterken, lanceerde Meeûs in 2021 de Instagrampagina Balance Ton Bar, waarop ze verhalen deelde over seksueel misbruik in het Brusselse nachtleven. De pagina werd overspoeld door getuigenissen. ‘Daarom moest Balance Ton Bar een platform worden dat die verhalen ernstig nam, zodat ze weerklank konden vinden in de publieke ruimte.’

Dat is gelukt. Uw actie heeft zelfs bijgedragen aan de hervorming van het Belgische seksueel strafrecht.

MAÏTÉ MEEÛS: In het nieuwe seksueel strafrecht zijn cruciale begrippen opgenomen zoals toestemming, die niet gegeven kan worden als het slachtoffer onder invloed is van verdovende middelen. De definities van verkrachting en voyeurisme werden uitgebreid, en incest werd voor het eerst expliciet genoemd.

Maakt dat een groot verschil voor de slachtoffers?

MEEÛS: Het versterken van de wetgeving is één ding, het is ook belangrijk om de wet toe te passen. Ongeveer 1 procent van de verkrachtingszaken in België leidt tot een daadwerkelijke veroordeling. Dat is pijnlijk, want de gevolgen voor het slachtoffer zijn groot. Een op de vijf vrouwen in België wordt slachtoffer van verkrachting. 60 procent van de slachtoffers ontwikkelt binnen de drie jaar na het trauma een ernstige depressie. En een op de twee slachtoffers onderneemt in haar leven een zelfmoordpoging.

In het voorjaar van 2024 richtte u in Brussel de vzw Artémise op, een organisatie die slachtoffers van seksueel geweld een veilige ruimte biedt voor dialoog, genezing en expressie.

MEEÛS: De begeleiding van slachtoffers is een kwestie van volksgezondheid en moet beter. Daarom wilde ik een ruimte creëren waar overlevenden kunnen herstellen zonder zich zorgen te maken over financiële obstakels of het risico opnieuw getraumatiseerd te worden door ongeschikte opvang. Momenteel kunnen we de vraag niet bijhouden, maar ik hoop de werking op termijn te kunnen uitbreiden.