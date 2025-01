Jong talent: Divina Rebelo (19) is voorzitter bij de Molenbeek Rebels, een sportclub met een sociale doelstelling

‘Molenbeek Rebels is veel meer dan een sportclub, het is een plek waar meisjes zichzelf ontwikkelen en sterk in hun schoenen leren te staan’, zegt Divina Rebelo, die er sinds juni voorzitter is.

‘Al houden we niet van een hiërarchie’, nuanceert ze. ‘Ik ben onderdeel van een team waarin iedereen gelijkwaardig is. Iedereen draagt bij aan het succes van de club.’

Amper vijf jaar na de opstart in 2019 is Molenbeek Rebels uitgegroeid tot een sociaal-sportieve praktijk op vier locaties in Brussel. De club telt 300 speelsters tussen 4 en 27 jaar. ‘Meisjes vinden bij ons een veilige plek om basketbal te spelen, maar leren hier ook verantwoordelijkheden dragen en – ook belangrijk – kunnen plezier maken. In onze club komen veel vriendschappen tot stand. Ook ik leerde hier mijn beste vrienden kennen.’

Waarom richt de club zich uitsluitend op meisjes?

Divina Rebelo: Omdat er helaas nog te vaak gedacht wordt dat sport iets is voor jongens. Van meisjes wordt gedacht dat ze niet sterk genoeg zijn om basketbal te spelen, maar bij de Molenbeek Rebels bewijzen we dat niets minder waar is. Gezien onze groei, is het duidelijk dat er behoefte is aan zulke plekken.

U bent al sinds de start van de club actief bij Molenbeek Rebels. Wat betekent die plek voor u?

Rebelo: Ik kwam binnen als speelster en ben intussen coach, animator, scheidsrechter en lid van het bestuur geweest. Vandaag ben ik voorzitter. Toen ik lid werd van de club, was ik eigenlijk een verlegen meisje. Dankzij het parcours dat ik hier heb afgelegd, ben ik helemaal open gebloeid. Vandaag ben ik voor de jongere generatie een rolmodel, zoals de oudere generatie dat voor mij was.

Hoe zien jullie de toekomst van de club?

Rebelo: We willen de club in de eerste plaats stevig verankeren, zodat de toekomst ervan gegarandeerd is. Vandaag kunnen we dankzij onze vrijwilligers doen wat we doen, maar dat is niet evident. Er zijn te weinig middelen voor sociaal-sportieve praktijken, daarom is het moeilijk om alles rond te krijgen. We moedigen het beleid dan ook aan om sterker te investeren in clubs zoals de onze. Onze leden staan sterk in hun schoenen en leren omgaan met verantwoordelijkheden, en zullen daarom ook een rol opnemen in de maatschappij van morgen.