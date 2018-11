Jong Groen heeft nieuw voorzittersduo

Voorzitter Van Miert (25) komt uit Antwerpen, heeft een achtergrond in sustainable finance en helpt als bankier Belgische kmo's in hun ontwikkeling. Ondervoorzitster Lagrou (27) werkt in de Noord-Zuid beweging.

Lagrou en Van Miert willen zich het komende jaar focussen op de verdere uitbouw van de jongerenbeweging. 'De groene beweging wordt nog te vaak gezien als puur voor universitairen. Dat stereotype willen we doorbreken,' klinkt het in een persbericht. 'Ook kortopgeleiden liggen wakker van propere lucht, eerlijke welvaartsverdeling en degelijk werk.'

Inhoudelijk zal vooral het klimaatbeleid centraal staan. Van Miert: 'Onze generatie beseft maar al te goed dat de klimaatverandering een serieuze impact zal hebben op ons leven. Daarom gaan we volop voor een circulaire economie, mét hernieuwbare energie. We zetten in op duurzame bedrijven en helpen jongeren die keuzes te maken, waarmee ze op een milieuvriendelijke en verantwoorde manier van het leven kunnen genieten. Over zeven maanden zijn het verkiezingen, dus ook wij voeren een stevige campagne om als jongeren het beleid in de goede richting te sturen.'