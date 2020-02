Gewezen informateur Joachim Coens (CD&V) benadrukt dat N-VA en PS in de federale regering moeten stappen. Volgens de CD&V-voorzitter zijn er 'elementen van synergie' tussen beide partijen. Het liefst van al had hij voorzitters Bart De Wever en Paul Magnette aan zet gezien. 'Maar de verantwoordelijkheid komt weer eens bij ons te liggen.'

Voor het eerst sprak Coens openlijk over zijn op vrijdag beëindigde informateursopdracht. Samen met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez moest hij uitklaren of het mogelijk is om een federale regering te vormen met de N-VA en de PS. Volgens Coens luidt het antwoord op die vraag 'ja'. Dat zei hij op De Zevende Dag op Eén.

'Na de nota-Magnette hebben we een centrumnota gemaakt', aldus Coens. 'Bij die centrumpositie hebben we de twee grootste partijen betrokken. Eigenlijk waren we daar bijna aan een preformatie beland en dat is niet de bedoeling. De bedoeling was om de twee tenoren, Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS), aan zet te krijgen.'

Maar daarover bleek het Paleis anders te denken. De koning stuurde Koen Geens (CD&V) het veld in. Geens kreeg zelfs geen officiële titel mee en gaat nu even door het leven als 'koninklijk opdrachthouder'. 'De verantwoordelijkheid komt weer eens bij ons te liggen', dixit Coens. 'Ik had voorgesteld om De Wever en Magnette aan zet te brengen. Uiteindelijk was het dan mogelijk om De Wever alleen het veld in te sturen. Maar ik begrijp dat iemand als Koen Geens, die daar neutraal tegenover staat, het meeste kans op slagen heeft.'

'Wij hangen ons wagonnetje aan niemand.' Joachim Coens (CD&V)

Geens moet nu zien wat er mogelijk is met de N-VA en de PS. Coens gelooft dat een regering met beide mogelijk én nodig is. 'Er waren elementen van synergie, ondanks alle verklaringen. Het is in het belang van de stabiliteit van het land dat de twee grootste partijen aan weerszijden van de taalgrens mee in bad komen voor een belangrijke periode. Het begrotingstekort is groot en de staatshervorming moet op punt gesteld worden. We moeten de meest stabiele situatie hebben.'

En die meest stabiele regering is niet de Vivaldi-coalitie, bestaande uit socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. 'Vivaldi, dat zijn vier seizoenen zonder meerderheid (in de Nederlandse taalgroep, nvdr.), van alles en nog wat. Dat wordt heel moeilijk', zegt Coens. Dat de CD&V zicht zou vastklampen aan de N-VA wuift Coens weg. 'Wij hangen ons wagonnetje aan niemand.'

De gewezen informateur verwijst daarbij naar Vlaanderen. 'De N-VA zit in de Vlaamse regering. We zouden best ook een regering hebben die vertrekt vanuit de meerderheden in de twee gewesten.'

Dat Geens nu in poleposition zit om premier te worden, wil Coens niet gezegd hebben. 'Niet aan de orde nu.'

