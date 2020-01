Politicoloog Dave Sinardet (VUB) betwist de analyse dat CD&V op 'zelfmoordmissie' gaat als de partij N-VA loslaat. 'Het zou net voordelig kunnen zijn voor CD&V als N-VA en Vlaams Belang samen in de oppositie zitten.'

Politicoloog Dave Sinardet zwaait met de verkiezingsresultaten van 2014. Toen won de CD&V onder leiding van Wouter Beke exact één zetel. De christendemocraten maakten jarenlang deel uit van de regering-Di Rupo, nadat de N-VA in 2011 na maanden onderhandelen werd losgelaten.

Politicoloog Dave Sinardet zwaait met de verkiezingsresultaten van 2014. Toen won de CD&V onder leiding van Wouter Beke exact één zetel. De christendemocraten maakten jarenlang deel uit van de regering-Di Rupo, nadat de N-VA in 2011 na maanden onderhandelen werd losgelaten. 'Vergelijk dat met het resultaat in 2019. Na een regering mét N-VA verliest de partij zes zetels', zegt Sinardet. 'Er is geen empirische basis voor de analyse - die kennelijk ook binnen de CD&V wordt gemaakt - dat regeren zonder de N-VA electorale zelfmoord zou betekenen.'Hoe verklaart u dat die analyse dan toch wordt gemaakt? Dave Sinardet: Als je iets lang genoeg herhaalt, begin je het zelf te geloven, denk ik. Er wordt ook veel druk uitgeoefend vanuit de N-VA en activistische opiniemakers. Maar het staat dus niet in steen gebeiteld dat de N-VA en het Vlaams Belang vanuit de oppositie de absolute meerderheid halen in 2024. Als de N-VA in de oppositie terechtkomt, vist ze in dezelfde electorale vijver als die van het Vlaams Belang. Wanneer N-VA in de meerderheid zou zitten, zal ze zich opstellen als een verantwoordelijke bestuurspartij. Dat spreekt een ander publiek aan, ook potentiële CD&V-kiezers. Al zijn er wel degelijk argumenten voor een entente tussen beide partijen.Welke dan?Sinardet: Een paars-gele regering bestaat aan Vlaamse kant uit drie partijen. De Vivaldi-coalitie kent er vier. De kans is groot dat de CD&V in die eerste constellatie de premier levert. Daarnaast zouden de christendemocraten mooi in het midden van de N-VA en de PS kunnen liggen. Die middenpositie is minder evident in een Vivaldi-verhaal, waar ze zich eerder een soort aanhangsel zullen voelen.Vergeet ook niet dat de CD&V is geschrokken toen ze naar de oppositie vloog in de Antwerpse gemeenteraad. Mocht de Bourgondische coalitie van N-VA, Open VLD en SP.A meer zetels hebben gehaald, zou die zich wellicht hebben doorgezet in de Vlaamse regering. Door zich nu aan de N-VA vast te kleven, hopen ze misschien zulke scenario's in de toekomst te vermijden. Ten slotte zitten de N-VA en de CD&V samen in Vlaamse regering. Federaal zonder de N-VA regeren, zou tot een ongemakkelijke spreidstand kunnen leiden.Volgens u kan er nog een andere reden meespelen: de politieke herverkaveling. Is er soms een nieuw kartel in de maak?Sinardet: Wie weet. Er wordt alleszins nagedacht over die herverkaveling. De vraag is: is CD&V als partij op zichzelf nog wel levensvatbaar? De CD&V is gebaseerd op de levensbeschouwelijke breuklijn. Maar die stelt sociologisch amper nog iets voor. Of kent u veel mensen die hun stem laten afhangen van hun geloof? Wat overblijft, is een partij die verdeeld is op nieuwere breuklijnen, zoals migratie. Maar of een fundamentele herverkaveling echt mogelijk is, valt nog af te wachten. Eigenlijk hoor ik al twintig jaar hetzelfde debat zonder dat er echt iets is veranderd.