'Als de politieke partijen onbekwaam zijn om samen een regering te vormen, laat het dan over aan anderen. En vorm snel een regering van experten. Een zakenkabinet,' zegt Joachim Coens, een van de zeven kandidaat-CD&V-voorzitters, aan Het Laatste Nieuws.

Joachim Coens (53), burgemeester van Damme en havenbaas van Zeebrugge, kan de stilstand niet langer aanzien, zegt hij. 'We zijn meer dan vijf maanden na de verkiezingen van 26 mei, bijna elf maanden na de val van de regering-Michel en niemand, misschien zelfs de koning niet, weet hoe het maandag verder moet.'

'Komt er nog iets van? Gaat iemand écht eens aan de formatie beginnen? Ik heb niet de indruk dat we aan de vooravond van de grote doorbraak staan, helaas.'

En dus pleit Coens ervoor om het roer om te gooien. 'De vorige regering stelde voor 2020 een begrotingstekort van 1 miljard in het vooruitzicht. Het dreigt 12 miljard te worden. Dat is niet ernstig meer. Welke burger, welk bedrijf wil zijn lot nog in handen leggen van mensen die weigeren om te beslissen, om samen te werken? Dit land heeft een regering nodig. En een begroting die naam waardig. Als het de partijen niet meer lukt, dan moeten anderen het maar doen.'

Is er op 1 januari 2020 geen volwaardige regering, dan moet er volgens Joachim Coens binnen de kortste keren een zakenkabinet worden gevormd, bestaande uit een tiental experten uit de academische, de administratieve en de bedrijfswereld.

'Naar het voorbeeld van Italië in 2011, in volle financiële crisis', zegt Coens. 'Toen heeft Mario Monti, die twee keer Eurocommissaris was geweest, een regering van specialisten in de diverse domeinen gevormd. Een governo tecnico. Een regering van technocraten die voor stabiliteit heeft gezorgd. Daar is vandaag ook België aan toe.

'Ons land zit in een gevaarlijk vacuüm. Het is ofwel dit, ofwel nieuwe verkiezingen, maar die zouden niets oplossen.'