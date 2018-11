Jo Vandeurzen zal uittredingsvergoeding opnemen

Door zijn lange loopbaan loopt dat bedrag behoorlijk op - 136.000 euro volgens de VRT. De uittredingsvergoeding moet volgens Vandeurzen zijn overstap naar een nieuwe professionele loopbaan vergemakkelijken. In de rand van een persconferentie in Leuven vertrouwde hij ook toe dat hij graag naar het amateurtoneel zou willen terugkeren.

Dat Jo Vandeurzen nu aankondigt dat hij met de politiek wil stoppen en op 26 mei geen lijsttrekker zal zijn, heeft te maken met het feit dat de komende weken zeer belangrijk zijn voor lijstvorming. De oud-minister en partijvoorzitter laat het aan de CD&V over om te bepalen op welke plaats hij bij de parlementsverkiezingen zal staan. "Ik ga doen wat de partij mij vraagt", stelde hij.

Maar als hij verkozen wordt, zal hij wellicht niet zetelen, kan afgeleid worden uit zijn verklaring dat hij zijn uittredingsvergoeding wil opnemen. Vandeurzen vindt ook dat hij carrière heeft kunnen maken met een eigen stijl, voor sommigen 'te soft', zonder oneliners. "Het is niet de waan van de dag die alles moet bepalen", aldus de CD&V-minister.

Wat wil hij na zijn politieke carrière doen? "Ik zou straks graag enkele hobby's weer opnemen. Zoals spelen in amateurtoneel, een weinig bekende oude liefde van mij", zei Vandeurzen zondag in Leuven in de marge van de voorstelling van Kindreflex.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin liet al verstaan dat hij geen concrete plannen heeft voor de periode na de verkiezingen van mei 2019. "De vrijgekomen tijd zou ik willen benutten met enkele hobby's. Zoals een terugkeer naar de planken van het amateurtoneel."

Zijn mooiste periode in de politiek noemt Vandeurzen zijn beginjaren bij de toenmalige CVP in zijn woonplaats Genk, onder de vleugels van partij- en stadsgenoot Jef Gabriels: "We haalden een verpletterend aantal zetels, goed voor de absolute meerderheid. Dat is niet zo evident als je daar jaren later op terugblikt."

Vandeurzen maakte in drie decennia politieke bedrijvigheid bewuste keuzes maar is niet blind voor de tol. "Vooral als partijvoorzitter van CD&V van 2004 tot 2007 was het heel hard werken. Terwijl de rest van het gezin al lang sliep, zat ik vaak tot 2 uur 's nachts over de dossiers gebogen."

Kindreflex nieuw instrument voor veiligheid van kinderen

Vlaams minister Jo Vandeurzen (CD&V) heeft zondag in het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) in Leuven Kindreflex op de sporen gezet. Dat is een nieuw instrument voor hulpverleners om de veiligheid te verhogen van kinderen van ouders met psychische problemen.

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin was verbaasd door het hoge cijfer van kinderen die opgroeien bij een ouder met een psychisch of verslavingsprobleem. "Naar schatting krijgen in Vlaanderen jaarlijks 378.000 kinderen hiermee af te rekenen", zei Vandeurzen bij de lancering van Kindreflex in het UPC op campus Gasthuisberg. "Zij zijn extra kwetsbaar. Uit onderzoek blijkt dat minstens een derde later zelf een ernstig en langdurig psychisch probleem ontwikkelt."

Het vanuit Nederland overgewaaide waakzaamheidsinstrument is door Steunpunt Welzijn, Volksgegezondheid en Gezin vertaald naar de Vlaamse realiteit. Kindreflex heeft een dubbele doelstelling. Het wil hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg stimuleren om met hun volwassen cliënten een gesprek aan te knopen over ouderschap. De tool moet hen helpen om verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid van kinderen zo snel mogelijk te herstellen.

De tweehonderd organisaties die zich in Vlaanderen bezighouden met geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen zullen de volgende maanden de tool in hun werking introduceren. De uitrol gebeurt onder supervisie van het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling. Een stappenplan met zes fases fungeert als gids.

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater van UPC aan KU Leuven, noemde Kindreflex "een enorme stap vooruit" voor zowel kinderen als ouders in het complexe proces.