Vandeurzen stopt met nationale politiek: CD&V'ers roemen 'gespierde cheeta' en 'compagnon de route'

Dat zegt de Vlaamse minister van Welzijn en Volksgezondheid zaterdag in een interview met Het Belang van Limburg. "Ik heb geen plan, ik heb geen jobaanbod, ik laat alles open", klinkt het.

Vandeurzen zal bij de verkiezingen van volgend jaar geen lijsttrekker zijn voor CD&V in Limburg. Hij is dus ook geen kandidaat voor een nieuw ministerschap. "Ik ben 60. Als ik mijn loopbaan nog een andere wending wil geven, moet ik het nu doen. Bovendien moet een politieke partij ook inzetten op verjonging en vernieuwing", zegt hij in het Belang.

Vandeurzen is al bijna tien jaar Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hij begon zijn 36-jarige carrière bij de toenmalige CVP in Genk. Met zijn Leuvense diploma rechten twee jaar op zak, wordt hij in 1983 voorzitter van de Genkse CVP-afdeling. Die stoel neemt hij in tot 1989, wanneer hij het tot OCMW-voorzitter schopt.

Wanneer Kamerlid Luc Dhoore in januari 1993 met pensioen gaat, komt Vandeurzen in het federale parlement terecht. Hij specialiseert er zich in volksgezondheid en justitie, inclusief verzet tegen de snel-Belgwet en het gedoogbeleid voor softdrugs. In 1995 treedt Vandeurzen ook toe tot de Genkse gemeenteraad.

Dat de Genkenaar intussen ook binnen de partij gestaag opklimt, blijkt uit zijn benoeming tot secretaris-generaal van CD&V in 2001. Wanneer voorzitter Yves Leterme in 2004 Vlaams minister-president wordt, neemt Vandeurzen de voorzittersfakkel eerst ad interim en vervolgens ook formeel over.

Samen met kopman Yves Leterme leidt Vandeurzen zijn partij in kartel met N-VA in 2007 naar een klinkende verkiezingsoverwinning, maar belandt hij ook in de aanslepende federale regeringsonderhandelingen die daarop volgen. Met N-VA als communautaire waakhond blijkt het voortdurend schipperen en eist CD&V een grondwetsherziening alvorens in de regering te stappen. Enkele maanden later wordt Vandeurzen minister van Justitie in de interimregering-Verhofstadt III.

Ook onder premier Leterme blijft hij op Justitie en krijgt hij er Institutionele Hervormingen en het vicepremierschap bij. Eind 2008 gaat Leterme I overkop in de Fortis-affaire, waarop Vandeurzen van het federale toneel verdwijnt.

Met 69.223 voorkeurstemmen bij de Vlaamse verkiezingen komt de Genkenaar enkele maanden nadien via de grote poort weer binnen. Hij krijgt daarop de portefeuille Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse regering-Peeters II. Ook in de Vlaamse regering-Bourgeois I, gevormd na de verkiezingen van mei 2014, blijft de CD&V'er minister van Welzijn.

Tijdens zijn periode als Welzijnsminister doet Vandeurzen inspanningen om de ellenlange wachtlijsten in de zorgsector aan te pakken. Extra opvangplaatsen zorgen telkens voor bijkomende kandidaten, terwijl de middelen beperkt blijven. Weggewerkt raken de wachtlijsten dus niet.

De CD&V'er voert niettemin een reeks belangrijke hervormingen door, onder meer in de kinderopvang, de pleegzorg en de zorg voor personen met een handicap. In dat laatste domein zorgt hij bijvoorbeeld voor een grondige omschakeling naar persoonlijke budgetten, weg van financiering voor instellingen.

Veel lof circuleerde er zaterdag op de microblogsite Twitter voor Jo Vandeurzen, de Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid, die zaterdag aankondigde dat hij na de verkiezingen van mei 2019 stopt met de nationale politiek. Hardwerkend, integer en geëngageerd waren de voornaamste beschrijvingen door politieke mede- en tegenstanders.

'Zal geen lijsttrekker meer zijn voor @cdenv in #Limburg bij verkiezingen in 2019. Ik ambieer dus ook niet om nog minister te worden. Het is tijd voor vernieuwing om succesvol te blijven. Na vele jaren politiek engagement kies ik voor een carrièreswitch', zo schreef Vandeurzen zelf op Twitter.

Het sein voor zijn partij om de loftrompet boven te halen. Op de algemene CD&V-account klonk het bijvoorbeeld zo: "We nemen afscheid van een echte coryfee van de Vlaamse en nationale politiek. Bedankt, Jo, voor je jarenlange inzet en engagement."

Partijvoorzitter Wouter Beke, die mogelijk Vandeurzen opvolgt als lijsttrekker in Limburg, roemde in een tweet zijn "Limburgse compagnon de route" als "een ongelooflijk harde werker, met een hart voor de mensen en @cdenv. Iemand op wie je blindelings kan vertrouwen. En die eens te meer aantoont dat hij verder denkt dan zijn eigen carrière. We blijven samenwerken, Jo. Voor Limburg! "

Mijn Limburgse compagnon de route. Een ongelooflijk harde werker, met een hart voor de mensen en @cdenv. Iemand op wie je blindelings kan vertrouwen. En die eens te meer aantoont dat hij verder denkt dan zijn eigen carrière.



Andere CD&V'ers die tweetten waren Vlaams minister Hilde Crevits - "Topminister, Topcollega, Topmens, Gespierde Cheeta: Gewoon Jo! " - en federaal minister Koen Geens. "Groet vol dank, bewondering, respect en vriendschap aan @JoVandeurzen", schreef Geens. "We komen nog dikwijls om wijs advies."

Ook vanuit Open Vld kwamen er lovende woorden. Bart Tommelein, die samen met Vandeurzen in de Vlaamse regering zit, liet bijvoorbeeld weten dat het "een genoegen was (en nog altijd is) om met jou samen te werken over de partijgrenzen heen, Jo. Mijn waardering voor jou als mens is groot."

En bij het Agentschap Jongerenwelzijn klonk het als volgt: "Respect voor beslissing en waardering voor jarenlange visie, inzet en engagement! "