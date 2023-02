Jihad Van Puymbroeck zamelt 8.100 euro rechtsplegingsvergoeding in via crowdfunding rond voor zaak Schild & Vrienden

Jihad Van Puymbroeck, die in de zaak rond Schild & Vrienden van de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) 8.100 euro rechtsplegingsvergoedingen moet betalen na haar afgewezen burgerlijkepartijstelling, heeft het geld ingezameld via crowdfunding. Dat melden Van Puymbroeck en haar advocaat Abderrahim Lahlali. ‘De juridische strijd is nog niet gestreden’, zegt Van Puymbroeck.

Het parket Oost-Vlaanderen was een strafonderzoek gestart naar aanleiding van een Pano-reportage op 5 september 2018. Die toonde aan dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden.

In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Kazerne Dossin in Mechelen.

Van Langenhove werd door de raadkamer buiten vervolging gesteld voor negationisme, maar hij werd verwezen naar de correctionele rechtbank voor inbreuken op de racismewetgeving en op de wapenwetgeving.

Donderdag besliste de kamer van inbeschuldigingstelling om Van Langenhove ook te verwijzen voor negationisme. Jihad Van Puymbroeck was in beroep gegaan tegen de afwijzing van haar burgerlijke partijstelling, omdat volgens haar in het dossier ‘een document van meer dan 200 pagina’s met geheime gesprekken’ zat met ‘plannen om mij kwaadwillig te besmeuren’.

De KI oordeelde echter dat Van Puymbroeck 8.100 euro rechtsplegingsvergoeding moet betalen. Het geld is ‘in minder dan 24 uur’ ingezameld via crowdfunding, meldt Van Puymbroeck. ‘Ik voel me gesterkt en gesteund en het ontroert mij om te weten dat veel mensen achter mij staan.’ Ze kan zich volgens haar advocaat nog burgerlijke partij stellen tegen Van Langenhove voor de Gentse correctionele rechtbank.