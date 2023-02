Jan Jambon (N-VA) over gevoelige regeringsdossiers: ‘It takes three to tango’

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) wil in de loop van de komende dagen een akkoord vinden over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de stikstofaanpak.

Dat zei hij woensdag in het Vlaams Parlement na vragen van Mieke Schauvliege (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang).

Beide dossiers zijn onlosmakelijk verbonden, gaf Jambon aan. ‘In het GLB wordt verwezen naar de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS)’, zei hij. ‘We moeten dus een akkoord over beide zaken hebben om rechtszekerheid te kunnen geven.’

Volgens de minister-president zal een akkoord iets voor de komende dagen zijn. ‘De tijd dringt’, zei hij. ‘Er wordt op een volwassen wijze rond de tafel gepraat, maar ik zal eerlijk zijn, er moeten nog een paar moeilijke knelpunten beslecht worden. (…) Ik zal er alles aan doen om tot een beslechting te komen, maar it takes three to tango.’

Wijnegem Shopping Center

Tinne Rombouts van CD&V wees er woensdag nogmaals op dat de paragraaf over stikstof in het richtinggevend gedeelte staat van het Vlaamse landbouwplan dat in het kader van het GLB bij Europa werd ingediend. Ook zij wil zo snel mogelijk een akkoord, zei ze in een verwijzing naar de geweigerde vergunning voor de uitbreiding van het Wijnegem Shopping Center. ‘Als we zien dat projecten met nul komma nul impact niet vergund raken, daar schiet niemand iets mee op.’

Volgens Chris Janssens plegen de regeringspartijen alledrie kiezersbedrog. ‘N-VA wil het onmogelijk maken om nog aan landbouw te doen in Vlaanderen, CD&V voert wel wat theater op, maar is mede schuldig, want Hilde Crevits heeft het akkoord vorig jaar al eens goedgekeurd en Open VLD keurt een plan goed waarin zelfstandigen verplicht worden hun bedrijf te sluiten.’