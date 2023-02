CD&V-frustratie over Demir groeit: ‘Ik zit bijna 20 jaar in het parlement, maar dit is ongezien’

Komt het nog wel goed tussen de N-VA en de CD&V in deze Vlaamse regering? ‘Ik vraag me echt af waar de sérieux gebleven is’, zegt Tinne Rombouts (CD&V).

Een nieuwe woelige week voor de regering-Jambon. Met opnieuw dezelfde twee partijen in de hoofdrol: N-VA en CD&V. En ook het voorwerp van discussie is weinig verrassend: stikstof.

Om de druk hoog te houden legde minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) de toekomst van de luchthaven van Zaventem op tafel. Volgens Demir bedreigt het uitblijven van een stikstofakkoord die economische slagader van België. Donderdag legde ze een nieuw stikstofvoorstel op de regeringstafel.

Maar die nota wordt net niet weggelachen door de CD&V. De partij kan haar frustratie over Demir steeds moeilijker verbergen. ‘Wat we de afgelopen week hebben gezien is niet fraai’, zegt CD&V-parlementslid Tinne Rombouts. ‘Ik sta ervan versteld wat voor niveau we hebben bereikt. Ik zit bijna 20 jaar in het parlement, maar dit is ongezien.’

Onder de waterlijn stak een ander debat de kop op, eentje dat strikt genomen weinig te maken heeft met stikstof. Minister van Landbouw Jo Brouns (CD&V) wil het Vlaams strategisch plan voor de uitvoering van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) afkloppen, zodat Europese landbouwsubsidies ter waarde van 300 miljoen euro onze richting uitkomen. Maar een negatief advies van Agentschap Natuur en Bos (ANB), de administratie van minister Demir, houdt dat tegen.

Volgens de CD&V koppelt Demir het dossier aan het stikstofakkoord – iets wat het kabinet-Demir ontkent. ‘Het lijkt alsof de inhoud niet meer uitmaakt’, zegt Rombouts. ‘Het ene na het andere dossier wordt opgeworpen om aandacht te krijgen.’

Ontkent u dan dat een nieuwe omgevingsvergunning voor de luchthaven van Zaventem tegen 2024 gevaar loopt?

Tinne Rombouts: Op dit moment ligt er helemaal geen vergunningsdossier op de regeringstafel. Wie het stikstofdossier een beetje kent, weet dat dit soort vergunningen nu eenmaal in het gedrang komen bij het uitblijven van een aangepast stikstofakkoord. Dat geldt voor alle bedrijven.

Dat zegt minister Demir toch ook? Als de Vlaamse regering geen akkoord vindt, dreigt er een vergunningstop.

Rombouts: Die vergunningenstop is er nú al voor de landbouw. De landbouwsector vraagt verhoudingsgewijs de meeste vergunningen aan, maar minister Demir weigert sinds haar aantreden 90 procent van de vergunningsaanvragen. Onze voedingssector staat onder druk, 60.000 jobs staan op de helling. Maar nu het over Zaventem gaat, is een vergunningstop plots een ramp? Of het nu over landbouwbedrijven of over de luchthaven van Zaventem gaat: ze moeten een oplossing krijgen.

Als het zo dringend is: waarom sluiten jullie dat akkoord dan niet?

Rombouts: Even recapituleren. Vorig jaar had de regering een akkoord, waarop er een openbaar onderzoek kwam. Daarop kwamen er 20.000 bezwaarschriften binnen. Volgens minister Demir werden maar liefst 1000 unieke knelpunten in het akkoord gevonden, wat mij betreft een ongezien aantal. Op die knelpunten moet nu een antwoord komen. Ofwel doe je dat door meer uitleg te geven, ofwel door zaken bij te sturen.

De N-VA heeft meermaal aangegeven dat er valt te praten over de beruchte lijst met 41 rode bedrijven die zouden moeten sluiten vanwege hun hoge impact op de natuur.

Rombouts: Die lijst is een bijzonder klein element in het ruime verhaal. Nogmaals: er zijn 1000 knelpunten.

Waarom duurt dit allemaal zo lang? Minister Demir heeft al meermaals duidelijk gemaakt dat haar werk klaar is. Nu nog het parlement.

Rombouts: Dat is communicatief interessant, maar het dossier is niet klaar. Pas vorige week – ik herhaal: vorige week – hebben haar collega-ministers inzage gekregen in de bezwaarschriften. En dan bedoel ik het letterlijk: ze mochten naar een kamertje gaan om ze in te kijken. En nu zegt de minister dat het niet snel genoeg gaat. Ik vraag me echt af waar de sérieux gebleven is.

Oppositiepartij Groen is er zeker van dat deze regering niet in staat is om een akkoord te sluiten.

Rombouts: We hebben geen tijd te verliezen. Maar het zal niet de tijd zijn die voor rechtszekerheid zorgt, maar wel de mate waarin een juridisch robuuste oplossing voor alle economische activiteiten wordt gegeven.

En dan is er nog het dossier rond de strategische visie voor de landbouw en de Europese subsidies van 300 miljoen.

Rombouts: Minister Brouns heeft de goedkeuring van Europa. Aanvankelijk had hij ook het fiat van alle betrokken Vlaamse administraties, tot het Agentschap Natuur en Bos van gedachte veranderde. Dat negatieve advies kwam er na weken van dreigende verklaringen in het parlement door minister Demir. Dat is bijzonder te noemen wanneer je eigen administratie een onafhankelijk advies moet geven. Dit dossier is nochtans klaar en zal bovendien leiden tot meer groene en duurzame mogelijkheden in de landbouw.

Wat verwacht u van minister-president Jan Jambon (N-VA)?

Rombouts: Het is belangrijk dat hij op zijn strepen staat en elk dossier onafhankelijk behandelt. Ze zijn veel te belangrijk om een politieke speelbal te worden.