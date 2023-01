Jambon: ‘Vlaanderen doet wat binnen zijn mogelijkheden ligt om Oekraïne te steunen’

‘Vlaanderen doet alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de Oekraïners te ondersteunen.’ Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag verklaard tijdens een bezoek aan het door oorlog getroffen land.

De Vlaamse regering maakte maandag bekend dat er twee miljoen euro wordt uitgetrokken, om samen met Rode Kruis-Vlaanderen stroomgeneratoren te leveren aan Oekraïne. Naar aanleiding van de levering van die toestellen, brengt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) maandag ook een bezoek aan de West-Oekraïense stad Loetsk.

Jambon heeft in Loetsk ook een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van de nationale en regionale overheden. Op die manier wil hij de lokale overheden en hulpdiensten een hart onder de riem steken. ‘We zijn hier vandaag samen vanwege de brutale agressie die ons Europese continent heeft opgeschrikt’, verduidelijkte hij een toespraak die hij bij die ontmoeting gaf. ‘De Vlaamse regering veroordeelt duidelijk de militaire invasie in Oekraïne, die de grondbeginselen van de internationale rechtsorde ondermijnt.’

‘Onmiddellijk na de ongekende en niet-gerechtvaardigde militaire agressie tegen Oekraïne, heeft de Vlaamse regering besloten de Oekraïners niet in de steek te laten’, klinkt het nog in de speech. ‘Vlaanderen doet alles wat binnen zijn mogelijkheden ligt om de Oekraïners te ondersteunen.’ Jambon wijst er onder andere op dat meer dan 31.000 Oekraïners opvang hebben gekregen in Vlaanderen.

Volgens Jambon is het niet uitgesloten dat er vanuit de Vlaamse overheid nog extra inspanningen komen om de mensen in Oekraïne te helpen. ‘Nu was er een vraag van Rode Kruis-Vlaanderen’, klinkt het. ‘Als er nog vragen naar ons komen, zullen we die zeker met heel veel welwillendheid bekijken. Maar we gaan natuurlijk uit van wat hier nodig is en van wat de hulporganisaties ons vragen.’

Daar kan ook meer geld tegenover staan. ‘Als er noden zijn, gaan we kijken wat we kunnen doen’, klinkt het. ‘Die strijd die hier gevoerd wordt zeer belangrijk. Heel de westerse wereld stelt zich solidair op met Oekraïne.’