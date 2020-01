De informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) praten vrijdag met N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette. Maandag brengen Coens en Bouchez verslag uit bij de koning. Ze willen uitklaren of een regering met N-VA en PS mogelijk is.

Coens en Bouchez hebben de afgelopen dagen een nota voorgelegd aan de vertegenwoordigers van tien partijen. Zij mochten de nota - die nog elke dag bijgewerkt wordt - enkel inzien. De voorbije dagen lekte informatie over de nota uit. N-VA reageerde voorzichtig positief op de nota. Bij de PS was er minder enthousiasme. De Franstalige socialisten zien de nota als een 'ruk naar rechts' en betreuren dat er niet verdergebouwd werd op de informateursnota van Paul Magnette.

Die eerste reacties laten uitschijnen dat het water tussen N-VA en PS diep blijft. Coens en Bouchez hopen nu van beide partijen duidelijk te horen wat hun intenties zijn en of ze het mogelijk achten om samen over de vorming van een regering te onderhandelen. Daarom praten de informateurs vrijdag met beide partijvoorzitters afzonderlijk.

Coens en Bouchez namen zich voor om 'vanuit een centrale as' gevormd door CD&V en MR op zoek te gaan naar een stabiele meerderheid. Begin deze week luidde het dat de bedoeling zou zijn om tegen maandag het pad te effenen voor een nieuwe fase in de formatie. Er zou geprobeerd worden om een voorstel voor een toekomstige coalitie te formuleren.

