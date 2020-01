De voorstellen van informateurs Joachim Coens (CD&V) en Georges-Louis Bouchez (MR) brengt de Wetstraat in staat van ontreddering. Toch kijkt iedereen naar beide heren om de knoop door te hakken.

Radeloos. Dat vat de staat van de politieke partijen samen na de gelekte voorstellen van het informateursduo Coens en Bouchez. Niemand weet echt hoe het verder moet. Coens en Bouchez zelf willen hun opdracht gewoon uitdoen en maandag naar de koning stappen. Er wordt zelfs gefluisterd dat ze op korte termijn willen beslissen welke van de tien partijen er volgens hen naar de volgende ronde mogen. Maar toch weerklinken er vandaag meer vraagtekens dan antwoorden. 'Wat wilden ze hiermee bereiken?', luidt het op verschillende partijhoofdkwartieren.

Zelf schiet Bouchez in het wilde weg. Op sociale media haalt hij uit naar de personen die zijn schrijfsels hebben gelekt. 'Heeft u al eens een bedrijf gezien dat zijn industrieel project verdeelt voor het is afgeklopt?', vraagt hij retorisch. 'Ik ben geschokt door zoveel onverantwoordelijkheid.' Zijn stijl contrasteert met die van de CD&V-voorzitter, die veel zakelijker is. Dat valt ook een onderhandelaar op, die zich ergert aan de 'profileringsdrang' van de jonge voorzitter - ook aan de onderhandelingstafel.Hoe moet het nu verder? Elke partij is ervoor beducht om de bal in haar kamp te krijgen. Er zijn maar twee mensen die moeten beslissen hoe het nu verder moet: Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez, klinkt het unisono. Vraag is of de heren wel genoeg politiek kapitaal hebben opgebouwd in de laatste dagen. Heeft hun opdracht wel het beoogde resultaat bereikt? Een onderhandelaar merkt meesmuilend op dat de nota de kloof tussen MR en Open VLD heeft verbreed. Het is pijnlijk, klinkt het, hoe de Vlaamse liberalen de nota van Bouchez bestempelen als 'mossel noch vis'.Tegelijkertijd is de verstandhouding tussen MR enerzijds en PS en Ecolo anderzijds opnieuw beschadigd. De drie zitten nochtans samen in de Brusselse en Waalse regering. Zo zou PS-voorzitter Paul Magnette amper op de hoogte zijn gehouden van de ontwikkelingen van de nota. Bij de Franstalige socialisten kijkt men ook schamper naar de besluiteloosheid van het informateursduo. Zaken waarover 'ruime consensus' was in het tijdperk-Magnette verdwenen uit de huidige nota. Men stipt fijntjes aan dat de socialisten - zowel de Vlaamse als de Franstalige - ook in een paars-gele constellatie nodig zijn. Door het stuur meer richting rechts te draaien, dreigt onmin. De PS wijst de hete aardappel in ieder geval resoluut af. En toch kijken verschillende partijen specifiek richting de PS. Magnette moet niet verwachten dat de Vlaamse partijen CD&V en Open VLD zonder de N-VA in een regering stappen met een links regeerakkoord. De enige manier om een mogelijk 'Vlaams front' te voorkomen, zijn duidelijke toegevingen van de PS richting centrumrechts. Het gevaar voor de PS is dat ze wordt omsingeld door een as van centrumrechtse partijen. Met elke dag die voorbijgaat, wordt het moeilijker voor deze of gene partij om 'nee' te zeggen wanneer een coalitietrein vertrekkensklaar staat. 'De PS zal haar lot als incontournabele partij moeten ondergaan', luidt het. Al lijkt die centrumrechtse as nog niet voor morgen. Binnen de MR blijft men off the record pleiten voor de Vivaldi-coalitie tussen rood, blauw, oranje en groen. En ook de Open VLD zit niet meer te wachten op De Wever. De PS zit in een zetel, klinkt het ergens. De peilingen zijn oké, Magnette oogt zelfzeker. 'Als we naar vervroegde verkiezingen sukkelen, zal hij daar niet om malen', klinkt het bij een onderhandelaar. Het Paleis is dan weer met handen en voeten gebonden aan het advies van de partijen en de informateurs. Zolang enkel de CD&V pleit voor een extra rondje is er geen sprake van een informateur Bart De Wever.Hoe dan ook is de N-VA de enige partij die donderdagochtend fluitend door de Wetstraat wandelt. De Vlaams-nationalisten hebben het voor elkaar gekregen dat de verstandhouding tussen de paars-groene partijen is vertroebeld. Tegelijkertijd is de perceptie dat de N-VA zich nog nooit zo constructief heeft opgesteld als vandaag. Maar wat moet er nu dan gebeuren? Wat gaan Coens en Bouchez de koning vertellen op maandag? Zullen ze het aandurven om bepaalde partijen definitief te lossen? Sommigen pleiten voor een verlenging van een week van hun opdracht, anderen zien daar geen heil in. 'Om wat te doen?', klinkt het pessimistisch.