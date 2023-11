Influencer Charlotte Van Brabander: ‘Ik kreeg een pokercontract van 100.000 euro aangeboden’

Charlotte Van Brabander is financieel influencer en auteur. Ze nam deel aan De verraders op VTM.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

Ik ben criminoloog en misschien is het een soort beroepsmisvorming, maar het nieuws maakt me niet snel bang. Al ben ik de laatste tijd wel gechoqueerd door de gruweldaden van Hamas en Israël: het onmenselijke, brutale gedrag aan beide zijden toont hoe ongelofelijk hard de mensheid kan zijn.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Dat iedereen even oud zou worden, 85 jaar, bijvoorbeeld. Ik heb heel recent twee dierbaren verloren, mijn papa op zijn 70e en mijn schoonmoeder op haar 56e, beiden aan kanker. Het zou mooi zijn, mocht iedereen gelijke kansen krijgen.

Wat is uw grootste prestatie?

Mijn dochter maakt me het trotst, maar daar hoefde ik niet zoveel voor te doen. Mijn eigen bedrijf en online cursus daarentegen hebben me bloed, zweet en tranen gekost. Meer nog dan de twee thesissen die ik schreef.

Wat is uw grootste mislukking?

Dat ik bepaalde vriendschappen niet heb onderhouden. Ik besefte te laat hoe belangrijk dat is.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Eigenlijk word ik elke vakantie verliefd op het land waar ik ben, zo sentimenteel ben ik wel. Mijn zus lacht er altijd mee: ‘Wil je er weer gaan wonen?’ België is oké, maar in Griekenland, Spanje of Marokko kleurt het zoveel warmer.

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

Mijn oma had een huisje in Spanje, waar we vaak op vakantie gingen. Ik was een superfan van Pocahontas en in de tuin stond een boom die wat leek op de treurwilg uit de film. Uren hebben mijn zusje en ik daar gespeeld, totaal zorgeloos.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Na De verraders schreven mensen dat ik manipulatief was. Terwijl ik gewoon het spel speelde. Al wil ik die reacties ook niet negeren, het is gratis feedback. Wat ik ermee doe, beslis ik zelf.

Praat u weleens tegen uw huisdier?

Ik vloek er vooral tegen de laatste tijd. Tijdens mijn zwangerschap raakte ik snel geïrriteerd door onze twee katten, die altijd in de weg leken te lopen. Wellicht speelde de angst voor een toxoplasmosebesmetting mee.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Na mijn studie kreeg ik een professioneel pokercontract van 100.000 euro aangeboden, om de wereld rond te reizen langs grote tornooien. Mijn mama vond dat niet slim, omdat het een gat in mijn cv zou opleveren. En ik durfde het risico niet te nemen. Toen heb ik een mooie kans laten liggen.

Waarover zou u meer willen weten?

Over mijn eigen lichaam. Dan zou ik betere keuzes maken.

Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen?

Te weinig. Ik geef liever tijd, door vrijwilligerswerk te doen.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

Geen verwachtingen koesteren.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Papa is begin november overleden, maar ik zie hem elke dag in mijn hoofd. Mama zag ik op de begrafenis.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik werk vooral hard aan mijn mentale en financiële gezondheid. Het fysieke aspect heb ik lang genegeerd, maar sinds de dood van papa ben ik toch al twee keer gaan sporten.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Volg je passie maar ook je fascinaties, want daar zit vaak een verborgen talent.