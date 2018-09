In al zijn tolerantie begint het publieke debat bepaald onverdraagzaam te worden

Tot vorige week stond de Nederlands-Britse wetenschapper en publicist Ian Buruma bekend als een 'publieke topintellectueel', een man van het niveau van Timothy Garton Ash of wijlen Tony Judt. Die reputatie zorgde ervoor dat Buruma in september 2017 aangesteld werd tot hoofdredacteur van The New York Review of Books. Al in 1970 noemde Tom Wolfe dat prestigieuze blad ' the chief theoretical organ of Radical Chic'. Dat heeft Buruma mogen ondervinden. Vorige week, één jaar na zijn aanstelling, werd hem al de deur gewezen. Omdat hij gedaan had wat Wolfe voorspelde: Buruma was in ongenade gevallen bij the radical chic.

...