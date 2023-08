Ieper buigt zich over IJzerwake-weekend na aankondiging gastspreker Dries Van Langenhove

Het IJzerwake-weekend veroorzaakt opnieuw problemen in Ieper. De radicale afscheuring van de IJzerbedevaart kondigde recentelijk Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove aan als gastspreker. Daar was het stadsbestuur naar eigen zeggen niet van op de hoogte bij te toekenning van de vergunning. Het schepencollege zal zich binnenkort buigen over het IJzerwake-weekend.

De IJzerwake vindt plaats op 27 augustus en kreeg daarvoor een vergunning van het stadsbestuur. ‘Toen wisten we echter nog niet dat Dries Van Langenhove gastspreker was’, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). Van Langenhove is de oprichter van Schild & Vrienden en moet zich binnenkort verantwoorden in de rechtbank voor onder meer inbreuken op de racismewetgeving en negationisme.

Het stadsbestuur is bijgevolg ‘bijzonder misnoegd’ over zijn komst. Bovendien wordt er aan de vooravond van de IJzerwake opnieuw een avondactiviteit georganiseerd: Kameraadschapsavond. Maar het stadsbestuur kende daar geen vergunning voor toe. ‘Ik zie dat er reclame wordt gemaakt voor het evenement, maar er is geen vergunning goedgekeurd. De aanvraag bevatte te weinig duidelijke informatie over wat daar zou plaatsvinden’, zegt Talpe.

Maandag buigt het schepencollege zich over het IJzerwake-Weekend. Dan wordt ook de IJzerwake getoetst aan het vredescharter van de stad. Dat werd vorig jaar opgesteld nadat Ieper het extreemrechtse evenement Frontnacht moest schrappen. Daar zouden toen racistische bands geprogrammeerd zijn. In het charter staan regels en voorwaarden waaraan evenementen moeten voldoen.