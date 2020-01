Het Duitse gerecht heeft een onderzoek geopend naar drie mensen die ervan verdacht worden spionageactiviteiten te hebben uitgevoerd voor China. Onder meer een gewezen EU-diplomaat behoort tot de verdachten. Er hebben woensdag verschillende huiszoekingen plaatsgevonden, onder meer in Brussel, zo meldt het Duitse parket.

Volgens Markus Schmitt, een woordvoerder van het Duitse federale parket, worden naast de vroegere diplomaat ook twee medewerkers van een Duitse lobbyorganisatie verdacht van spionage. In het kader van het onderzoek vonden woensdag verschillende huiszoekingen plaats in de kantoren en in de woningen van de verdachten. Dat was onder meer in Brussel het geval.

De andere huiszoekingen werden in Berlijn en in de zuidelijke Duitse deelstaten Beieren en Baden-Württemberg uitgevoerd. Twee verdachten zouden private en zakelijke informatie hebben doorgespeeld aan het Chinese ministerie van Staatsveiligheid. Een derde verdachte zou zich daarvoor hebben aangeboden, zo zegt de woordvoerder.

Meer details over de zaak worden voorlopig niet gegeven. Ook over de identiteit van de verdachten wordt geen bijkomende informatie verschaft.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel was de voormalige diplomaat tot 2017 in dienst bij de Europese Commissie. Hij zou deel hebben uitgemaakt voor de Europese Dienst voor Buitenlandse Betrekkingen, waarvoor hij ambassadeur zou zijn geweest in verscheidene landen. Vanaf 2017 zou de persoon in kwestie niet meer in dienst zijn van de Unie.

