Sectorvereniging Horeca Vlaanderen overweegt juridische stappen tegen de algemene sluiting van cafés en restaurants. Dat zegt CEO Matthias De Caluwe. 'We winnen juridische informatie in om na te gaan of die beslissing wel proportioneel is', zegt hij. 'Dat zijn we verplicht aan onze ondernemers.'

Om de alarmerende coronacijfers een halt toe te roepen, hebben de verschillende regeringen gisteren/vrijdag op een Overlegcomité draconische maatregelen genomen. Cafés en restaurants ontsnappen daar niet aan: zij moeten de komende maand verplicht de deuren sluiten, al komt er wel een evaluatie van de maatregel na twee weken. In navolging van de Waalse horecafederatie overweegt ook Horeca Vlaanderen juridische stappen, zegt CEO Matthias De Caluwe. 'We winnen info in bij onze juristen, vooral om na te gaan of die beslissing proportioneel is. Dat zijn we verplicht aan onze ondernemers.'

Volgens De Caluwe voelt de sluiting 'onrechtvaardig' aan, onder meer omdat er geen data beschikbaar zijn die de stijgende coronacijfers kunnen toeschrijven aan de cafés en restaurants. Bovendien deed de horeca er alles aan om de strenge regels rond mondmaskers en afstand tussen de tafels te respecteren, zegt hij. 'Er is één iets wat we niet kunnen controleren, en dat is of iedereen zijn bubbel respecteert en enkel met mensen uit het eigen huishouden of de nauwe contactbubbel op café of restaurant gaat', klinkt het. 'Alle mensen die zich niet aan die bubbels gehouden hebben, zijn dus mee verantwoordelijk voor de huidige situatie.'

De Caluwe benadrukt dat de eventuele juridische stappen wel los staan van de lopende onderhandelingen over steunmaatregelen met de verschillende regeringen, 'die goed verlopen'.

'Wij willen er vooral voor zorgen dat alle steun van toepassing is op heel ons horecahuis, dus niet alleen voor hotels, restaurants en cafés, maar ook voor feestzalen, cateraars, discotheken en frituren', aldus De Caluwe. 'Alles moet van toepassing zijn op iedereen, want iedereen verdient een eerlijke kans om hierdoor te geraken. Daar houden we echt aan vast.'

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) benadrukte zaterdag tijdens een interview in het Journaal op Eén dat er wel degelijk redenen zijn om de horeca te sluiten. 'Het is helaas nogal simpel: we moeten onze contacten verminderen, want het virus leeft daar van. We laten het toe waar het noodzakelijk is dat mensen samenkomen, zoals op school, maar waar dat niet nodig is moeten we die contacten naar beneden krijgen.'

De overheid zal in elk geval wel 'diep in de geldbuidel tasten' om de horeca te ondersteunen, benadrukte Vandenbroucke. 'We doen die mensen iets aan. Dat is een ongelooflijk bittere pil, ik besef dat', zei hij. 'Maar we hebben deze maatregelen niet genomen zonder ook meteen na te denken over extra steun.'

Morgen/zondag maar ook de komende week wordt overlegd met de werkgevers en de vakbonden binnen de sector, maar dat het overbruggingsrecht voor wie verplicht de deuren moet sluiten wordt verdubbeld, staat vast, aldus Vandenbroucke. Er komt ook een kwijtschelding van sociale bijdragen voor een bepaalde periode en de overheid zal ervoor zorgen dat werkgevers hun personeel een eindejaarspremie kunnen uitbetalen.

Of de restaurants en cafés zich moeten klaar houden voor een langere sluiting, die ook de feestdagen overbrugt, wilde de minister niet gezegd hebben. 'We moeten nu proberen ons zó goed te gedragen en zó voorzichtig te zijn dat we dit niet te lang moeten volhouden. We evalueren de sluiting al over twee weken, laat ons hopen dat we de cijfers naar beneden krijgen en dat we terug kunnen versoepelen op een bepaald moment. Maar ik kan niets beloven.'

Fevia wil ook steunmaatregelen voor toeleveranciers horeca

De federatie van de Belgische voedingsindustrie, Fevia, vraagt om in het steunplan dat momenteel wordt uitgewerkt voor de horeca ook rekening te houden met de toeleveranciers. 'Achter de horeca gaat immers een ganse keten schuil', klinkt het. 'Belgische voedingsbedrijven zijn belangrijke toeleveranciers voor de horeca en evenementensector en dreigen door de maatregelen tot 320 miljoen euro omzet per maand te verliezen, boven op de impact die ze tot nog toe voelden sinds de start van de coronacrisis.'

Het Overlegcomité besliste vrijdagavond om onder meer cafés en restaurants vier weken te sluiten en een verbod op de verkoop van alcohol in te voeren vanaf 20 uur. Dat er voor de horeca bijkomende steunmaatregelen komen, is 'levensnoodzakelijk', benadrukt Fevia. 'Maar de impact gaat verder en treft ook de vele bedrijven uit de Belgische voedingsindustrie die allerlei voedingsproducten en dranken leveren aan deze sectoren: alcoholische en niet-alcoholische dranken, groenten- en aardappelproducten, vlees, brood, soepen, sauzen, zuivel, ijs, snacks, chips, koekjes, enzovoort.' Daarom pleit de sectororganisatie voor een globaal steunplan dat de gehele keten beschermt. 'Dus inclusief de vele toeleveranciers uit de voedingsindustrie', zegt CEO Bart Buysse.

'Veel van onze bedrijven leveren dagelijks aan de horeca en evenementenbedrijven en dreigen samen liefst 320 miljoen omzet te verliezen per maand. We roepen onze overheden op om samen uit deze crisis te geraken, ervoor te zorgen dat de bedrijven het hoofd boven water kunnen houden en jobverlies zoveel mogelijk te vermijden.'

Concreet vraagt Fevia onder meer om een verlenging en uitbreiding van de tijdelijke werkloosheid, 'flexibiliteit' in de betaling van sociale en fiscale bijdragen en een versoepeling van de criteria voor de federale garantieregeling.

