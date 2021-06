Na een urenlang gespannen debat heeft het Vlaams Parlement woensdagavond unaniem beslist om de spoedbehandeling van de motie van Groen en Vooruit over de oprichting van een onderzoekscommissie in het PFOS-dossier goed te keuren. Maar omdat er 48 uur moet zitten tussen de indiening van zo'n motie en de effectieve stemming, krijgt het parlement nu de tijd om het stof wat te laten neerdwarrelen na een woelige vergadering.

Minister van Omgeving Zuhal Demir verraste woensdag vriend en vijand door zelf aan het parlement te suggereren om een parlementaire onderzoekscommissie op te richten om het dossier van de PFOS-vervuiling in Zwijndrecht en omgeving tegen het licht te houden. Dat een minister in functie aandringt op een onderzoekscommissie is redelijk ongezien.

Ook binnen de meerderheid reageerde men verrast op de 'démarche' van de minister. Oppositiepartijen Groen en Vooruit dienden meteen een voorstel in om de suggestie van de minister in de praktijk om te zetten. Wat volgde was een urenlang parlementair schouwspel met meer bochten dan het circuit van Francorchamps.

Eerst leken de meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD van plan om de vraag naar een onderzoekscommissie eenvoudig weg te stemmen. 'Er zijn hoorzittingen afgesproken. Laat ons eerst afwachten wat die opleveren', was de teneur. CD&V'er Koen Van den Heuvel verweet de oppositie 'spektakel' op te voeren en ook N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele sprak van 'politieke spelletjes'.

Demir geeft extra uitleg, Open VLD steunt oppositie, crisisoverleg

Maar de oppositie drukte door. Er werd gevraagd om de minister op te vorderen om haar meer tekst en uitleg te laten geven over haar uitspraak. Dat voorstel werd verworpen, maar minister Demir besliste op eigen houtje om naar het parlement terug te keren. Daar zei ze dat het parlement zelf beslist over zijn werkzaamheden, maar dat een onderzoekscommissie volgens haar 'het meest transparante instrument' is. 'Gezien de complexiteit en de historiek van het dossier is het van belang om het onderste uit de kan te halen', aldus Demir.

Op basis van de uitleg van de minister besliste Open VLD-fractieleider Willem-Frederik Schiltz om het geweer van schouder te veranderen en zich aan te sluiten bij het verzoek van de oppositie. De zitting werd opnieuw geschorst voor crisisoverleg tussen de meerderheidspartijen. Uiteindelijk werd de vraag tot spoedbehandeling van Groen en Vooruit unaniem goedgekeurd. Maar dat is nog niet hetzelfde als de oprichting van de onderzoekscommissie zelf. Er moet namelijk minstens 48 uur zitten tussen de indiening van zo'n motie en de eigenlijke stemming. Op die manier krijgt de meerderheid wat tijd om de violen te stemmen over het netelige dossier.

