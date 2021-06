Al zeventien jaar geleden is in het Vlaams Parlement alarm geslagen over de hormonenverstorende en mogelijk kankerverwekkende chemische stof PFOS op de Antwerpse Linkeroever. Dat bericht De Morgen maandag.

Het omwoelen van PFOS-deeltjes door de Oosterweelwerken rond Antwerpen kon voorkomen worden als een ernstiger gevolg was gegeven aan een debat in 2004 in de toenmalige commissie voor Leefmilieu van het Vlaams Parlement. Uit dat verslag blijkt dat toenmalig Vlaams Parlementslid en huidig Groen-fractiesecretaris Johan Malcorps toenmalig minister van Leefmilieu Jef Tavernier al over de vervuiling op Linkeroever interpelleerde.

De Universiteit Antwerpen stelde destijds onder meer vast dat de PFOS-concentraties in bosmuizen in het natuurreservaat Blokkersdijk 'zorgwekkend hoog' was. Aan de interpellatie werd weinig gevolg gegeven.

In de krant reageert Tavernier, niet langer actief in de politiek, verbaasd. 'Ik val wat uit de lucht en kan me dat antwoord niet herinneren.' Malcorps weet het wel nog maar wil 'geen steen werpen naar de Vlaamse regering van toen'. 'Er werd toen nog van uitgegaan dat PFOS niet echt een groot probleem was, zolang het in de grond bleef.'

Malcorps wijst de Oosterweelwerken met de vinger. 'Sinds 2004 was er voortschrijdend inzicht. Je kon weten dat er problemen zouden komen als je de schop in vervuilde gronden op Linkeroever en Zwijndrecht zou zetten.'

