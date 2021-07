De hongerstakende mensen zonder papieren in de Brusselse Begijnhofkerk hebben zich opgesloten en weigeren zo goed als alle inmenging. Federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) betreurt dat ze laten uitschijnen dat overleg met de collectieven van sans-papiers wordt geweigerd en wil dringend een oplossing.

De sans-papiers, die op 23 mei aan een hongerstaking begonnen en een collectieve regularisatie eisen, zijn nog een stap verder gegaan in hun actie. Sinds dinsdagavond hebben ze de deuren van de kerk gesloten en weigeren ze zo goed als alle inmenging. Dat schrijven verschillende media en bevestigt Dokters van de Wereld. De hulporganisatie zou woensdag toch terug binnen mogen om medische hulp te verlenen.

Hun dreigt uitzichtloos te worden, want federaal staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil niet toegeven aan een collectieve regularisatie. Hij werd hierin donderdag in de Kamer bijgetreden door premier Alexander De Croo (Open VLD).

'Er werd mij verteld door de stakers dat dit een wanhoopsdaad is door het grote gebrek aan communicatie tussen het kabinet van Sammy Mahdi en het collectief,' zegt Sarah Melsens van Dokters van de Wereld aan persagentschap Belga. 'Sinds de hongerstaking startte weigert Mahdi alle rechtstreekse contacten met het collectief'.

Mahdi 'staat open voor overleg'

Mahdi zelf spreekt dat tegen. 'Iedereen wil een oplossing, en deze is dringend', stelt hij. De deur voor overleg staat open en stond dat ook al in het verleden.

Afgelopen week werden vertegenwoordigers en sans-papiers van de solidariteitscampagne We Are Belgium Too nog op het kabinet-Mahdi ontvangen voor een gesprek toen ze 28.000 handtekeningen hebben afgegeven als steun voor de hongerstakers. Ook daarvoor zijn er verschillende ontmoetingen geweest met sans-papiers, organisaties die hen vertegenwoordigen en academici, benadrukt het kabinet.

Vorige week werd op initiatief van de staatssecretaris nog een samenwerking opgezet met CAW Brussel om individuele psychosociale ondersteuning te bieden op de site van de VUB. Het is een van de initiatieven die Mahdi neemt om ervoor te zorgen dat de hongerstaking eindigt. Zijn kabinet staat in dagelijks contact met de vertegenwoordigers op het terrein.

De boodschap van de staatssecretaris blijft wel dat de regering niet kan ingaan op de algemene eis tot het een collectieve regularisatie van de hongerstakers. Hij blijft herhalen dat het belangrijk is dat mensen individueel hun dossier laten bekijken en zet zich in om de procedures vlot te laten verlopen.

ACV vraagt structurele aanpak

De christelijke vakbond ACV zegt intussen dat de sans-papiers slechts het topje van de ijsberg zijn en noemt hen 'de kanarie in de kolenmijn'. Ze 'signaleren een dieperliggend en structureel probleem van illegale tewerkstelling en economische uitbuiting', klinkt het in een persbericht.

'Achter hen schuilt een stille en onzichtbare groep van zo'n 150.000 mensen zonder papieren', die worden tewerkgesteld in sectoren zoals de bouw, de horeca, de schoonmaak en de landbouw, aldus het ACV. 'Onze economie vraagt hun arbeid, en kan niet zonder hen', stelt het ACV.

Het ACV vraagt daarom niet alleen om een 'structurele, beleidsmatige aanpak' van dat probleem, maar ook dat de beleidsdomeinen Asiel en Migratie, Werk en Justitie gezamenlijk 'de strijd tegen de sociale fraude' aanbinden. Daarnaast moet er werk worden gemaakt van werknemersbescherming door overleg tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties.

Het ACV schuift een aantal eisen naar voren. De vakbond vraagt de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, en de verschillende regeringen van ons land onder andere om een bemiddelaar aan te stellen, om onmiddellijk een interministeriële conferentie samen te roepen, om economische uitbuiting te erkennen en om de coronapandemie te behandelen als een uitzonderlijke situatie bij het uitreiken van tijdelijke verblijfsvergunningen.

