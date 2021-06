Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vangt bot met zijn update van een voorstel voor woonstbetredingen bij sans-papiers. Het gaat om een los (en gevoelig) eindje in het Vivaldi-regeerakkoord.

'De regering neemt maatregelen om te verhinderen dat de verwijdering door manifest gebrek aan medewerking onmogelijk wordt gemaakt.' Dat ene zinnetje in het Vivaldi-regeerakkoord in het luikje asiel en migratie ligt aan de basis van een nieuw opstootje binnen de federale regering.

'De regering neemt maatregelen om te verhinderen dat de verwijdering door manifest gebrek aan medewerking onmogelijk wordt gemaakt.' Dat ene zinnetje in het Vivaldi-regeerakkoord in het luikje asiel en migratie ligt aan de basis van een nieuw opstootje binnen de federale regering.Twistappel is het nieuwe voorstel waarmee staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) op de proppen komt. De nota, die vrijdagochtend uitlekte in Het Laatste Nieuws, spreekt over 'visitatierecht'. Daardoor zou de politie de toestemming krijgen om een woning te betreden waar mensen zonder papieren verblijven die hardnekkig weigeren om het grondgebied te verlaten.De piste was nog maar net gepubliceerd of het werd al verworpen door de groene partijen. Tweets van Groen-voorzitter Meyrem Almaci en Ecolo-vicepremier Georges Gilkinet zeiden genoeg. Gilkinet schreef simpelweg 'no pasarán'. Almaci had het expliciet over een problematisch voorstel van de Zweedse regering dat Mahdi door de 'achterdeur' Vivaldi zou willen binnensmokkelen. Het zogeheten 'visitatierecht' heeft dan ook veel weg van de woonstbetredingen. Dat voorstel werd in de regering-Michel klaargestoomd door toenmalige ministers Jan Jambon (N-VA) en Koen Geens (CD&V). Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken was een grote voorstander. Het wetsvoorstel werd echter begraven na fel protest in Franstalig België, in het bijzonder van de linkse partijen. De MR kon de maatregel als enige Franstalige partij in de regering onmogelijk slikken. Nu de felste tegenstanders van destijds in de regering zitten, kon zelfs een update door Mahdi weinig zoden aan de dijk brengen. Het protest was nochtans te voorspellen. PS-Kamerlid Hervé Rigot noemde de woonstbetredingen eind vorig jaar een 'onaanvaardbare aantasting van het privéleven' en een 'beleid van angstzaaierij'. De CD&V wist dat, en de partij was al van bij het begin van plan om het woord 'woonstbetredingen' nooit meer in de mond te nemen. Vandaar: visitatierecht. Er zijn ook duidelijke voorwaarden aan verbonden. Zo moet het land van herkomst 100 procent akkoord zijn met de opvang van de uitgewezen sans-papiers. Die parameters lijken de groenen niet te overtuigen. Het helpt ook niet als Theo Francken zelf aangeeft op Twitter dat het eigenlijk zijn wetsvoorstel is. 'Goede zaak, maar als links in de regering dit nu goedkeurt na hun oorlog tegen me, maken ze zich onsterfelijk belachelijk.'Het kernkabinet, de vergadering van de topministers, kreeg de kwestie vrijdagochtend meteen op zijn bord. Het visitatierecht maakt deel uit van een breder plan van Mahdi, dat onder meer verplichte coronatests voor uitgeprocedeerde asielzoekers en nieuwe gesloten centra bevat. Ook wil hij de opsluiting van uitgewezen kinderen verbieden - een belofte die wél ondubbelzinnig in het regeerakkoord staat. De groenen én de PS gingen evenwel op de rem staan om het visitatierecht te blokkeren. Volgens de groenen zijn zij best bereid om te spreken over een aanklampend beleid inzake asiel en migratie. Maar voor hen betekende dat ene zinnetje geenszins dat woonstbetredingen - of een variant - mogelijk is. 'We gaan het regeerakkoord niet herschrijven', klinkt het. Zo zijn er niet alleen morele, maar ook grondwettelijke bezwaren, zo gaat de redenering. De openlijke clash is het zoveelste opstootje in de laatste maanden. Naast het hoofddoekendebat van vorige week was er het meningsverschil over de loononderhandelingen. Eerder waren er zure oprispingen tussen vooral MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en de rest over de coronaregels.Felle discussies zijn niet abnormaal in een regeringsploeg van zeven partijen, maar perslekken en veroordelingen via sociale media zijn allesbehalve gezond voor het onderling vertrouwen.